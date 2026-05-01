中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（1）日在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今起勞動節連假因鋒面遠離，各地轉為晴時多雲的天氣型態，南部高溫將達34度，但下周起將迎來「首波梅雨鋒面」，中部以北、南部地區將有雷雨機率，提醒民注意最新天氣預報。
勞動節連假放晴回暖！今南部高溫飆34度
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，，今晨鋒面東移，臺灣仍有殘餘低雲、消散中，伴隨零散的降水回波，各地區的局部零星飄雨漸停歇。截至5：02各地區平地最低氣溫約在16至18度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日至週日（1至3日）鋒面遠離、減弱，天氣轉晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日升，今日白天微熱、早晚涼，明日、下週日各地白天暖熱。今日各地區氣溫如下：北部16至28度、中部17至31度、南部18至34度、東部18至30度。
下周迎首波梅雨鋒面！全台一片藍「中部以北防雷雨」
進一步觀察發現，下週一、二（4、5日）、「梅雨季」（5、6月）首波鋒面影響、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北臺轉涼。下週三（6日）白天起至週四（7日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱。
下週五（8日）在鋒面前暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週六、下週日（9、10日）受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，，今晨鋒面東移，臺灣仍有殘餘低雲、消散中，伴隨零散的降水回波，各地區的局部零星飄雨漸停歇。截至5：02各地區平地最低氣溫約在16至18度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日至週日（1至3日）鋒面遠離、減弱，天氣轉晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日升，今日白天微熱、早晚涼，明日、下週日各地白天暖熱。今日各地區氣溫如下：北部16至28度、中部17至31度、南部18至34度、東部18至30度。
進一步觀察發現，下週一、二（4、5日）、「梅雨季」（5、6月）首波鋒面影響、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北臺轉涼。下週三（6日）白天起至週四（7日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、白天暖熱。
下週五（8日）在鋒面前暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週六、下週日（9、10日）受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。由於各國模式末期模擬不一致，且將持續調整，應繼續觀察。