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▲吳安琪自嘲成為「前主播」，發文告別28年老東家TVBS。（圖／翻攝自TVBS）

吳安琪親吐裁員心聲 語氣輕鬆卻藏不捨情緒

回顧新聞歷程 坦言仍有進步空間

在新聞界服務28年的資深主播吳安琪，正式告別熟悉的播報崗位，她於昨（30）日結束在TVBS新聞台的工作，並透過個人社群平台對外說明離職消息，坦言自己是因公司人事調整而離開，突如其來的轉變也讓她自嘲「從主播變成前主播」，她也透露自己在公司內部同仁幫助下「迅速辦完離職手續」，語氣中帶著幾分無奈與不捨，讓不少粉絲都感到十分心疼。TVBS資深主播吳安琪日前傳出遭TVBS資遣的消息，她也在社群貼文中證實離開28年主播台，她特別感謝過去一路陪伴的同事與工作夥伴，包括指導她的前輩、並肩作戰的採訪團隊，以及幕後默默付出的工作人員，同時她也向多年來接受訪問的對象與長期支持的觀眾致意，認為正是這些人，讓她的新聞工作有了更多意義與價值。對於離開的過程，吳安琪透露在公司內部團隊協助下，相關手續相當快速完成，幾乎是短時間內就正式結束工作關係，儘管她表面看似淡然，但也坦承在告別當下內心仍難免出現情緒波動，她更幽默表示未來若再回到公司，恐怕得重新申請證件，言語中帶著一絲感慨。談及自己28年的媒體歷程，吳安琪並未將成就放在首位，反而謙虛表示仍有許多需要精進的地方，她提到新聞工作從線索蒐集、實地採訪，到整理資訊與完成報導，每一個環節都充滿挑戰，也讓她持續學習與成長。根據了解，現年57歲的吳安琪早在4月中旬就已確認遭到裁員，並於月底正式離開，對此TVBS方面先前也發出簡短回應，表示公司正持續進行組織調整，相關措施將以審慎態度推動，至於個別人事細節則不再進一步說明。