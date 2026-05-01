已經高齡80歲的緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），自其民選政府在2021年被軍政府政變推翻後，便一直遭到關押，近日有緬甸媒體引述軍政府說法，聲稱已將翁山蘇姬轉移至家中軟禁，讓她可以在指定住所將剩餘的刑期服完，試圖展現寬大的形象，但遭翁山蘇姬親兒打臉，說根本沒有實證顯示母親身在何方。
根據《BBC》報導，緬甸官方媒體發布了1張翁山蘇姬與2名制服人員坐在一起的照片。她的兒子阿里斯（Kim Aris）表示，他對緬甸軍政府的說法持懷疑態度，甚至沒有證據證明母親還活在人世。
阿里斯直言，軍政府公布的這張照片「毫無意義」，因為它實際上是2022年拍攝的，自己當然也希望母親平安，可以離開監獄，但目前還沒有看到任何確鑿的證據，證明翁山蘇姬已被轉移至住所：「除非我能親自和她溝通，或者有人能獨立核實她的狀況、下落，否則我不會相信任何事。」
報導提到，自從民選政府5年多前被推翻後，外界就很少能聽到翁山蘇姬的事，人們對她的健康和生活狀況一無所知，就連家人、律師都已經至少2、3年沒收到她的消息。
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阿里斯直言，軍政府公布的這張照片「毫無意義」，因為它實際上是2022年拍攝的，自己當然也希望母親平安，可以離開監獄，但目前還沒有看到任何確鑿的證據，證明翁山蘇姬已被轉移至住所：「除非我能親自和她溝通，或者有人能獨立核實她的狀況、下落，否則我不會相信任何事。」
報導提到，自從民選政府5年多前被推翻後，外界就很少能聽到翁山蘇姬的事，人們對她的健康和生活狀況一無所知，就連家人、律師都已經至少2、3年沒收到她的消息。