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▲謝和弦（如圖）將跨海提告陳德修、汪東城與曾沛慈等人在沒有獲得他的同意公開演出〈夠愛〉。（圖／記者吳翊緁攝）

謝和弦點名感謝李榮浩事件助攻 〈夠愛〉版權纏訟多年

▲單依純（左）未獲得授權就在演唱會上演唱李榮浩（右）的〈李白〉，雙方開撕，也讓外界了解版權重要性。（圖／翻攝自微博@單依純、@李榮浩）

停止授權時間點成關鍵 公司重批侵權行為

歌手謝和弦近期再掀話題，其經紀公司馬槽音樂指控多名藝人未經授權演唱歌曲〈夠愛〉，並已正式委託中國律師團隊準備提起訴訟。此舉鎖定的對象包括陳德修、汪東城以及曾沛慈，同時特別點名感謝李榮浩：「真是謝謝李榮浩的幫忙，讓大家知道版權的重要！」同時表示中國律師團隊認為他的勝算很大，因此不用入境中國也能贏下訴訟。謝和弦與陳德修、汪東城、曾沛慈的〈夠愛〉版權之爭已經延續多年，近日他所屬的經紀公司「馬槽音樂」也透過聲明停止授權〈夠愛〉的歌詞與演出授權。謝和弦也在社群平台發聲點名李榮浩因歌曲遭未授權演唱而公開發怒的事件，他直言該事件讓更多人意識到音樂版權的重要性，也間接為這次風波增添討論熱度。謝和弦透露，目前已與中國律師團隊合作，對方評估案件勝算相當高，且不需要本人親自入境即可進行法律程序，他也以一貫直率風格表示，自己在台灣的收入已足以支撐家庭開銷，因此對於跨國提告並無壓力，語氣中展現高度自信與強硬態度。馬槽音樂進一步說明，早在2021年10月底就已全面終止〈夠愛〉相關歌詞與演出授權，但仍發現陳德修、汪東城、曾沛慈等藝人在後續多場演出中持續使用該作品，馬槽音樂指控此舉屬於未經同意的使用行為，並批評部分人士混淆時間順序，導致外界誤解，強調此類情況難以接受，決定採取法律行動維護權益。根據聲明內容指出，從2023年至2025年間，涉及的演出場次並非個案，而是多次發生，讓公司決定不再容忍，現階段已由律師全權處理相關事宜，準備向中國法院提起訴訟。