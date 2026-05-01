今（1）日是 2026 年五一勞動節，這也是台灣歷史上首度實施「勞動節全國統一放假」的第一天！不僅勞工朋友，連軍公教與學生也同步休假。由於適逢 5/1 報稅首日與連假開始，不少民眾急著確認：郵局、銀行有開嗎？可以去國稅局臨櫃報稅嗎？《NOWNEWS》為您整理全台營業資訊懶人包，今日臨櫃窗口大多暫停服務，出門前千萬別跑錯！
📊 2026 勞動節連假（5/1-5/3）營業資訊對照表
🟡 郵局、銀行：5/1 臨櫃窗口全面「休假」
因應 2026 年起勞動節升格為全國性國定假日，金融與郵務機關營業調整如下：
今日是 114 年度綜所稅申報首日，遇到全國放假，報稅管道也有別：
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|項目
|5/1 (五) 勞動節
|5/2 (六)
|5/3 (日)
|郵局窗口
|❌ 全面停業
|⚠️ 部分窗口半天
|❌ 照例停業
|銀行臨櫃
|❌ 全面停業
|❌ 暫停營業
|❌ 暫停營業
|股市交易
|❌ 休市一日
|❌ 休市
|❌ 休市
|報稅(臨櫃)
|❌ 暫停服務
|❌ 暫停服務
|❌ 暫停服務
|報稅(網路)
|✅ 24 小時服務
|✅ 24 小時服務
|✅ 24 小時服務
因應 2026 年起勞動節升格為全國性國定假日，金融與郵務機關營業調整如下：
- 郵局： 全台各級郵局窗口今日暫停營業。不提供掛號、儲匯或匯款等臨櫃服務；郵件投遞除快捷郵件外亦暫停。民眾如有需求請多利用郵局 ATM 或 i 郵箱。
- 銀行： 全台銀行今日不對外營業。臨櫃業務全數暫停，建議利用網路銀行或各據點 ATM 進行金融作業。
今日是 114 年度綜所稅申報首日，遇到全國放假，報稅管道也有別：
- 國稅局臨櫃：暫停服務。 全台國稅局今日無人辦公，民眾請勿前往現場排隊報稅。
- 網路/手機報稅：正常開放。 網路申報系統已於今日凌晨 0 時啟動，只要透過「行動電話認證」或「自然人憑證」，在家就能完成報稅，不受放假影響。
- 稅額試算： 若沒收到紙本通知，可透過網路即時查詢試算結果。
- 股市： 台北股市今日休市一天，無交易、不交割。
- 垃圾清運： 多數縣市維持正常，但台南市、新竹縣竹北市、雲林元長、屏東新埤及佳冬、台東蘭嶼、彰化溪州等地區今日「停收一天」。