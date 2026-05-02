台灣嘻哈天團「頑童MJ116」於6月6日、7日、13日、14日將在高雄巨蛋舉辦的「OGS」演唱會，4場4萬張門票在3分鐘內秒殺，日前他們驚喜宣布加開6月12日場次，今（2）日上午11點在拓元售票開放會員優先購票，下午1點30分全面啟售。對此，《NOWNEWS今日新聞》替讀者整理完整購票流程、座位圖及票價，幫助粉絲順利進場、大家這次都能搶票成功。

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▲頑童將在高雄巨蛋舉辦的「OGS」演唱會，日前宣布加開6月12日場次，門票於今日在拓元售票系統開賣。（圖／頑童臉書）
▲頑童將在高雄巨蛋舉辦的「OGS」演唱會，日前宣布加開6月12日場次，門票於今日在拓元售票系統開賣。（圖／頑童臉書）
以下為本文重點：

  • 頑童演唱會時間+地點
  • 頑童演唱會購票流程
  • 頑童演唱會限購張數
  • 頑童演唱會座位圖＆票價
  • 頑童演唱會實名制規定
演出時間：

2026/06/06 (六) 19:00開演

2026/06/07 (日) 16:30開演

2026/06/12 (五) 19:00開演（加場）

2026/06/13 (六) 19:00開演

2026/06/14 (日) 16:30開演

演出地點：

高雄巨蛋 (高雄市左營區博愛二路757號)

加場售票時間：

【本色會員優先購票】(含親子區)

▫️搶票時間：2026/05/02 (六)11:00 

▫️搶票資格：填寫過「優先購票問卷」者。


【本色會員一般購票】（僅限本色會員購票/含身心障礙席）

▫️搶票時間：2026/05/02 (六)13:30 

▫️搶票資格：限「本色會員」

頑童演唱會購票流程：

【實名制區】票價4280、4080、3780、親子區

1.登入拓元售票系統，注意姓名、證件號碼、手機需和本色會員一致。

2.填寫購票會員基本資料，建議開賣前先完成填寫及驗證⼿機號碼，售票當天才不會耽誤時間。

3.點選「立即購票」，注意同⼀帳號請勿同時開啟多個視窗操作。

4.填寫本色會員「專屬碼」，⼤⼩寫需與會員專區⼀致，這邊建議複製貼上，可省去不少時間及降低錯誤率。

5.選擇所需購票區域，此次位⼦皆為電腦⾃動選位（S1~S4特區為站票，其餘皆為座位區）

6.選擇張數→輸⼊驗證碼→閱讀服務條款並於同意後勾選→確認張數。

7.在10分鐘內選擇此筆訂單的付款⽅式。

-信⽤卡付款者-

若顯示「訂單成⽴」，即表示刷卡成功。

若顯示「刷卡失敗」，即表示購票失敗，票券不會保留。

-ATM虛擬帳號者-

請依訂單顯示之「轉帳⾦額」＆「繳費截⽌期限」內完成付款，建議可選擇此付款方式，避免刷卡失敗，空歡喜一場。

【非實名制區】其餘票價，購票步驟同上。

▲頑童演唱會購票流程。（圖／翻攝拓元售票官網）
▲頑童演唱會購票流程。（圖／翻攝拓元售票官網）
頑童演唱會限購張數：

全場限本色會員購票，每場次每人最多限購4張，單一場次單一訂單（含實名制與非實名制）

⚠️注意：

年齡限制

  • 3歲以下不得入場
  • 3–12歲適用親子票
  • 12歲以下需家長陪同
  • 15歲以下不得進入S特區
頑童演唱會座位圖＆票價：

➤本色會員預購票價

S1-S4特區（站票）4080

1、2樓座位區4280/3780/2980/2580/2280/1880

4樓座位區880

非輪椅身障及陪同票1490

輪椅身障及陪同票440


紅216、紅222親子區限量套票

親子雙人套票(一大一小) 3420

親子三人套票(一大兩小) 4560

親子三人套票(兩大一小) 5700

親子四人套票(兩大兩小) 6840 


➤現場票價

S1-S4特區（站票）4380

1、2樓座位區4580/4080/3180/2780/2480/2080

4樓座位區1080

非輪椅身障及陪同票1590

輪椅身障及陪同票540

▲頑童演唱會座位圖＆票價。（圖／頑童臉書）
▲頑童演唱會座位圖＆票價。（圖／頑童臉書）
頑童演唱會實名制規定：

  • 每張票券上都有姓名（實名制購票者，同行者姓名有誤，一率只能退票）
  • 第一張為購票會員姓名，售票系統將自動帶入（基本資料一定要填寫正確，也要與本色官網資料及證件上一致）。
  • 其餘姓名請填要同行的親友全名，一欄一個名字，請勿重複輸入。
舉例：買了2張票，第1張為購票者本人姓名(系統自動帶入)，其餘1張請輸入不同姓名的1位同行者(姓名與證件上一致）。由於系統設定關係，購買親子套票時，第一位觀眾姓名欄位將自動帶入，可能會顯示為兒童票種。只要入場時所有套票觀眾一同出示有效證件進行查驗（如身分證、健保卡、護照等具照片之法定證件），並確保票券與實際入場者身身分相符，即可順利入場。


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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...