2026年第62屆《百想藝術大賞》即將登場，典禮將於5月8日台灣時間晚間6點50分在首爾三成洞COEX D廳舉行，並透過JTBC、JTBC2、JTBC4電視同步轉播，同時也在CHZZK與NAVER APP提供全球線上直播，本篇一次整理完整收看資訊、線上看方式、主持人名單，以及「電視」與「電影」兩大部門入圍名單，包含柳承龍、玄彬、金高銀、孫藝真等人氣演員全數入列，從追直播到看入圍重點全部幫你整理好。
📌以下為本文重點：
第62屆《百想藝術大賞》收看資訊、線上看連結
第62屆《百想藝術大賞》主持人名單
第62屆《百想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
第62屆《百想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
第62屆《百想藝術大賞》各作品入圍總數
第62屆《百想藝術大賞》收看資訊、線上看連結
典禮日期：2026年5月8日（星期五）
頒獎時間：紅毯時間待公布、典禮時間：台灣時間18:50
典禮地點：首爾三成洞COEX D廳
播出平台：JTBC、JTBC2、JTBC4／電視台
CHZZK、NAVER APP／全球網路直播
JTBC連結：https://jtbc.co.kr/
https://jtbc.co.kr/schedule/jtbc2
https://jtbc.co.kr/schedule/jtbc4
CHZZK連結：https://reurl.cc/Z22K3W
第62屆《百想藝術大賞》主持人名單
今年的《百想藝術大賞》評選範圍為2025年4月1日至2026年3月31日期間，在無線台、綜合頻道、有線電視、OTT、網路平台上公開的內容，以及同一期間在韓國上映的韓國長片電影、上演的戲劇與音樂劇作品。今年主持人也和去年相同，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任。
電視部門的評選標準為，在無線台、綜合頻道、有線電視、OTT、網路平台上播出的作品中，至少需達4集以上；若為系列作品，則需在評選截止前播出超過三分之一以上才會納入。至於去年因評選期間重疊而被排除的作品，則列入今年的評選名單。
第62屆《百想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳節目
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
最佳教養節目
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
第62屆《百想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》
第62屆《百想藝術大賞》各作品入圍總數
電視部門
入圍7項：《妳和其餘的一切》
入圍6項：《未知的首爾》
入圍5項：《金部長的夢想人生》、《下流大盜》
入圍3項：《莎拉的真偽人生》、《韓國製造》、《暴君的廚師》
入圍2項：《愛麻夫人熱映中》、《臥底洪小姐》、《機智住院醫生生活》、《恩愛的盜賊大人》
電影部門
入圍7項：《徵人啟弒》、《王命之徒》
入圍6項：《若問世界誰無傷》、《凶降喜訊》
入圍4項：《醜得要命》、《孔雀舞曲》
入圍3項：《3670》、《3學年2學期》、《後來的我們》、《人與肉》
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第62屆《百想藝術大賞》主持人名單
第62屆《百想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
第62屆《百想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
第62屆《百想藝術大賞》各作品入圍總數
典禮日期：2026年5月8日（星期五）
頒獎時間：紅毯時間待公布、典禮時間：台灣時間18:50
典禮地點：首爾三成洞COEX D廳
播出平台：JTBC、JTBC2、JTBC4／電視台
CHZZK、NAVER APP／全球網路直播
JTBC連結：https://jtbc.co.kr/
https://jtbc.co.kr/schedule/jtbc2
https://jtbc.co.kr/schedule/jtbc4
CHZZK連結：https://reurl.cc/Z22K3W
第62屆《百想藝術大賞》主持人名單
今年的《百想藝術大賞》評選範圍為2025年4月1日至2026年3月31日期間，在無線台、綜合頻道、有線電視、OTT、網路平台上公開的內容，以及同一期間在韓國上映的韓國長片電影、上演的戲劇與音樂劇作品。今年主持人也和去年相同，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任。
電視部門的評選標準為，在無線台、綜合頻道、有線電視、OTT、網路平台上播出的作品中，至少需達4集以上；若為系列作品，則需在評選截止前播出超過三分之一以上才會納入。至於去年因評選期間重疊而被排除的作品，則列入今年的評選名單。
第62屆《百想藝術大賞》電視部門完整入圍名單
最佳作品
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
最佳節目
《極限84》
《新人教練金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們第二季》
《黑白大廚：料理階級大戰2》
最佳教養節目
《以倖存者之名：深入韓國慘案》
《紀錄洞察：人才戰爭》
《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》
《KBS 公社創立大型企劃聖物》
《SBS特別節目 奇怪的動物園》
導演獎
《未知的首爾》朴信宇
《韓國製造》禹民鎬
《愛情怎麼翻譯？》柳英恩
《妳和其餘的一切》趙英民
《金部長的夢想人生》曹鉉卓
劇本獎
《認罪之罪》權宗官
《妳和其餘的一切》宋惠珍
《未知的首爾》李江
《恩愛的盜賊大人》李善
《莎拉的真偽人生》秋淞然
藝術獎
《The Seasons》姜承元（音樂）
《下流大盜》金南植（視覺特效）
《韓國製造》金泰成（攝影）
《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）
《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）
最佳男主角
《金部長的夢想人生》柳承龍
《未知的首爾》朴珍榮
《颱風商社》李俊昊
《法官李漢英》池晟
《韓國製造》玄彬
最佳女主角
《妳和其餘的一切》金高銀
《未知的首爾》朴寶英
《妳和其餘的一切》朴智賢
《莎拉的真偽人生》申惠善
《暴君的廚師》林潤娥
最佳男配角
《妳和其餘的一切》金建宇
《金部長的夢想人生》柳承穆
《Love Me》劉宰明
《你旁觀的罪》張勝祖
《愛麻夫人熱映中》陳善圭
最佳女配角
《金部長的夢想人生》明世彬
《未知的首爾》元美京
《莎拉的真偽人生》李伊潭
《下流大盜》林秀晶
《臥底洪小姐》河潤景
最佳男新人
《下流大盜》金政旭
《弱美男英雄Class 2》裴奈拏
《暴君的廚師》李彩玟
《機智住院醫生生活》鄭準元
《恩愛的盜賊大人》洪民基
最佳女新人
《下流大盜》金旼
《愛麻夫人熱映中》方效潾
《機智住院醫生生活》申始雅
《榮耀：她們的法庭》全昭映
《臥底洪小姐》崔智秀
最佳綜藝（男）
郭範
旗安84
金元勛
李瑞鎮
秋成勳
最佳綜藝（女）
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
第62屆《百想藝術大賞》電影部門完整入圍名單
最佳作品
《3學年2學期》
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
《後來的我們》金度英
《徵人啟弒》朴贊郁
《凶降喜訊》邊聖鉉
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《王命之徒》張恆俊
新人導演獎
《告別大騙局》權勇宰
《噪音殺機》金秀珍
《致善良的妳》金容煥
《3670》朴俊浩
《When This Summer is Over》張炳基
最佳男主角
《後來的我們》具教煥
《醜得要命》朴正民
《王命之徒》柳海真
《徵人啟弒》李炳憲
《凶降喜訊》洪慶
最佳女主角
《孔雀舞曲》高我星
《後來的我們》文佳煐
《徵人啟弒》孫藝真
《聖母殺手》李慧英
《春夜》韓藝璃
最佳男配角
《凶降喜訊》柳承範
《人工情報》朴海浚
《王命之徒》劉智泰
《徵人啟弒》李星民
《人與肉》張勇
最佳女配角
《人工情報》申世景
《醜得要命》申鉉彬
《徵人啟弒》廉惠蘭
《若問世界誰無傷》張慧珍
《王命之徒》田美都
最佳男新人
《孔雀舞曲》文相敏
《王命之徒》朴志訓
《全知讀者視角》安孝燮
《3學年2學期》劉伊夏
《3670》曺有鉉
最佳女新人
《若問世界誰無傷》徐粹彬
《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅
《捲捲初戀》申銀秀
《黑白線人》蔡元彬
《我和我的殭屍女兒》崔惟理
劇本獎
《3670》朴俊浩
《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成
《醜得要命》延尚昊
《若問世界誰無傷》尹佳恩
《人與肉》林娜慕
藝術獎
《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）
《徵人啟弒》金宇亨（攝影）
《醜得要命》李木元（美術）
《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）
《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）
Gucci影響力獎
《3學年2學期》
《人與肉》
《若問世界誰無傷》
《王命之徒》
《孔雀舞曲》
第62屆《百想藝術大賞》各作品入圍總數
電視部門
入圍7項：《妳和其餘的一切》
入圍6項：《未知的首爾》
入圍5項：《金部長的夢想人生》、《下流大盜》
入圍3項：《莎拉的真偽人生》、《韓國製造》、《暴君的廚師》
入圍2項：《愛麻夫人熱映中》、《臥底洪小姐》、《機智住院醫生生活》、《恩愛的盜賊大人》
電影部門
入圍7項：《徵人啟弒》、《王命之徒》
入圍6項：《若問世界誰無傷》、《凶降喜訊》
入圍4項：《醜得要命》、《孔雀舞曲》
入圍3項：《3670》、《3學年2學期》、《後來的我們》、《人與肉》