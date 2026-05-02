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📌以下為本文重點：

▲第62屆《百想藝術大賞》將於5月8日台灣時間6點50分舉行。（圖／facebook@백상예술대상）

第62屆《百想藝術大賞》收看資訊、線上看連結

紅毯時間待公布

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第62屆《百想藝術大賞》主持人名單

第62屆《百想藝術大賞》電視部門完整入圍名單

第62屆《百想藝術大賞》電影部門完整入圍名單

第62屆《百想藝術大賞》各作品入圍總數

2026年第62屆《百想藝術大賞》即將登場，典禮將於5月8日台灣時間晚間6點50分在首爾三成洞COEX D廳舉行，並透過JTBC、JTBC2、JTBC4電視同步轉播，同時也在CHZZK與NAVER APP提供全球線上直播，本篇一次整理完整收看資訊、線上看方式、主持人名單，以及「電視」與「電影」兩大部門入圍名單，包含柳承龍、玄彬、金高銀、孫藝真等人氣演員全數入列，從追直播到看入圍重點全部幫你整理好。第62屆《百想藝術大賞》收看資訊、線上看連結第62屆《百想藝術大賞》主持人名單第62屆《百想藝術大賞》電視部門完整入圍名單第62屆《百想藝術大賞》電影部門完整入圍名單第62屆《百想藝術大賞》各作品入圍總數典禮日期：2026年5月8日（星期五）頒獎時間：、典禮時間：台灣時間18:50典禮地點：首爾三成洞COEX D廳播出平台：JTBC、JTBC2、JTBC4／電視台CHZZK、NAVER APP／全球網路直播今年的《百想藝術大賞》評選範圍為2025年4月1日至2026年3月31日期間，在無線台、綜合頻道、有線電視、OTT、網路平台上公開的內容，以及同一期間在韓國上映的韓國長片電影、上演的戲劇與音樂劇作品。今年主持人也和去年相同，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任。電視部門的評選標準為，在無線台、綜合頻道、有線電視、OTT、網路平台上播出的作品中，至少需達4集以上；若為系列作品，則需在評選截止前播出超過三分之一以上才會納入。至於去年因評選期間重疊而被排除的作品，則列入今年的評選名單。最佳作品《未知的首爾》《金部長的夢想人生》《妳和其餘的一切》《下流大盜》《暴君的廚師》最佳節目《極限84》《新人教練金軟景》《我們的抒情曲》《上班族們第二季》《黑白大廚：料理階級大戰2》最佳教養節目《以倖存者之名：深入韓國慘案》《紀錄洞察：人才戰爭》《紀錄洞察：我們的時間正在閃耀》《KBS 公社創立大型企劃聖物》《SBS特別節目 奇怪的動物園》導演獎《未知的首爾》朴信宇《韓國製造》禹民鎬《愛情怎麼翻譯？》柳英恩《妳和其餘的一切》趙英民《金部長的夢想人生》曹鉉卓劇本獎《認罪之罪》權宗官《妳和其餘的一切》宋惠珍《未知的首爾》李江《恩愛的盜賊大人》李善《莎拉的真偽人生》秋淞然藝術獎《The Seasons》姜承元（音樂）《下流大盜》金南植（視覺特效）《韓國製造》金泰成（攝影）《妳和其餘的一切》嚴成卓（攝影）《犯罪現場Zero》尹真熙（美術）最佳男主角《金部長的夢想人生》柳承龍《未知的首爾》朴珍榮《颱風商社》李俊昊《法官李漢英》池晟《韓國製造》玄彬最佳女主角《妳和其餘的一切》金高銀《未知的首爾》朴寶英《妳和其餘的一切》朴智賢《莎拉的真偽人生》申惠善《暴君的廚師》林潤娥最佳男配角《妳和其餘的一切》金建宇《金部長的夢想人生》柳承穆《Love Me》劉宰明《你旁觀的罪》張勝祖《愛麻夫人熱映中》陳善圭最佳女配角《金部長的夢想人生》明世彬《未知的首爾》元美京《莎拉的真偽人生》李伊潭《下流大盜》林秀晶《臥底洪小姐》河潤景最佳男新人《下流大盜》金政旭《弱美男英雄Class 2》裴奈拏《暴君的廚師》李彩玟《機智住院醫生生活》鄭準元《恩愛的盜賊大人》洪民基最佳女新人《下流大盜》金旼《愛麻夫人熱映中》方效潾《機智住院醫生生活》申始雅《榮耀：她們的法庭》全昭映《臥底洪小姐》崔智秀最佳綜藝（男）郭範旗安84金元勛李瑞鎮秋成勳最佳綜藝（女）金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶最佳作品《3學年2學期》《凶降喜訊》《若問世界誰無傷》《徵人啟弒》《王命之徒》導演獎《後來的我們》金度英《徵人啟弒》朴贊郁《凶降喜訊》邊聖鉉《若問世界誰無傷》尹佳恩《王命之徒》張恆俊新人導演獎《告別大騙局》權勇宰《噪音殺機》金秀珍《致善良的妳》金容煥《3670》朴俊浩《When This Summer is Over》張炳基最佳男主角《後來的我們》具教煥《醜得要命》朴正民《王命之徒》柳海真《徵人啟弒》李炳憲《凶降喜訊》洪慶最佳女主角《孔雀舞曲》高我星《後來的我們》文佳煐《徵人啟弒》孫藝真《聖母殺手》李慧英《春夜》韓藝璃最佳男配角《凶降喜訊》柳承範《人工情報》朴海浚《王命之徒》劉智泰《徵人啟弒》李星民《人與肉》張勇最佳女配角《人工情報》申世景《醜得要命》申鉉彬《徵人啟弒》廉惠蘭《若問世界誰無傷》張慧珍《王命之徒》田美都最佳男新人《孔雀舞曲》文相敏《王命之徒》朴志訓《全知讀者視角》安孝燮《3學年2學期》劉伊夏《3670》曺有鉉最佳女新人《若問世界誰無傷》徐粹彬《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》申始雅《捲捲初戀》申銀秀《黑白線人》蔡元彬《我和我的殭屍女兒》崔惟理劇本獎《3670》朴俊浩《凶降喜訊》邊聖鉉、李鎮成《醜得要命》延尚昊《若問世界誰無傷》尹佳恩《人與肉》林娜慕藝術獎《凶降喜訊》金相範、金浩彬（剪輯）《徵人啟弒》金宇亨（攝影）《醜得要命》李木元（美術）《孔雀舞曲》李敏輝（音樂）《全知讀者視角》鄭成鎮、金宇哲（視覺特效）Gucci影響力獎《3學年2學期》《人與肉》《若問世界誰無傷》《王命之徒》《孔雀舞曲》入圍7項：《妳和其餘的一切》入圍6項：《未知的首爾》入圍5項：《金部長的夢想人生》、《下流大盜》入圍3項：《莎拉的真偽人生》、《韓國製造》、《暴君的廚師》入圍2項：《愛麻夫人熱映中》、《臥底洪小姐》、《機智住院醫生生活》、《恩愛的盜賊大人》入圍7項：《徵人啟弒》、《王命之徒》入圍6項：《若問世界誰無傷》、《凶降喜訊》入圍4項：《醜得要命》、《孔雀舞曲》入圍3項：《3670》、《3學年2學期》、《後來的我們》、《人與肉》