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▲IU出生於貧窮家庭，曾與弟弟被送到奶奶家居住。IU昔提到當時居住的房子爬滿蟑螂，只要一關燈就能聽到蟲在動的聲音。（圖／IG @dlwlrma）

▲IU以〈Good Day〉成功爆紅，也奠定了她solo歌手的地位。（圖／IU IG@dlwlrma）

32歲韓國女星IU近期又因新劇《21世紀大君夫人》引發話題，但其實她並不是一出道就大紅的藝人，而是一點一滴用實力累積人氣，才走到現在的地位。事實上，IU不同於許多出生富裕的偶像，她來自一個很貧窮的家庭，從小住在蟑螂屋長大，為了翻轉人生，IU積極參加試鏡，就算多次失敗、甚至遇詐騙集團騙光奶奶老本依然不放棄，才成就了現在的她。如今的IU不僅淨資產超過800億韓元（約新台幣17億元），還曾直接砸130億韓元（約新台幣3億元）全款現金買房，財力非常驚人。從住蟑螂屋到如今的地位，IU可以說是逆襲人生的最強範本。不同於現在的光鮮亮麗，其實IU出生在一個非常貧窮的家庭，家裡還有龐大債務，父母為了生計奔波，她與弟弟只能被送到奶奶家生活。IU曾提到當時居住的房子爬滿蟑螂，只要一關燈就能聽到蟲在動的聲音，加上親戚們對她家境的嘲諷，讓IU清楚認知到「沒有比貧窮更痛苦的事」。為了逆轉人生，擁有音樂天賦的IU在14歲的時候，就決定踏上這條路，並在學生時期開始到處試鏡，奶奶還把辛苦存下的私房錢，交給IU作為追夢基金。但不料雪上加霜，涉世未深的她竟遇到以「培訓練習生」當幌子的詐騙集團，騙走了那份奶奶的辛苦錢。IU曾坦言真正讓她難過的不是沒錢，而是辜負了奶奶的苦心。不過IU並沒有因此放棄，終於在2007年通過了LOEN娛樂的試鏡，正式成為練習生，並於隔年成功出道，發行首張個人迷你專輯《Lost and Found》。然而，在出道後IU也沒有馬上大紅，由於IU當時曲風較沉重且年僅15歲，市場反應平淡，甚至經歷過被輕視的時期。直到2010年與2AM成員任瑟雍合唱〈嘮叨〉，才因清新又高亢的嗓音被眾人看見。而在同年發行的第3張迷你專輯《Real》的主打歌〈Good Day〉，其中的超經典3段式高音，更是一舉讓IU爆紅，奠定了她solo歌手的地位，IU也因此賺到第一桶金。拿到錢的IU沒有買奢侈品，而是火速還清家裡債務，並幫爸爸買了一輛車。在以歌手爆紅後，IU並沒有停止腳步，開始逐步拓展影視領域。從2011年的第一部劇《夢想起飛Dream High》，到之後的《我的大叔》、《德魯納酒店》、《苦盡柑來遇見你》等，以及電影《嬰兒轉運站》、《Dream：夢想代表隊》等，都讓她獲獎無數，也讓大家見證IU一路從底層走到現在頂級藝人的勵志道路。而如今的IU不僅是韓國代表性solo歌手之一，更是「收視保證」，就連經營的個人YouTube節目《IU’s Palette》，都以機智口才收穫無數好評。除了藝人身分外，她還是自己所屬公司EDAM娛樂的第3大股東，就算不靠演藝工作也能以公司營收獲利。據悉，IU光是淨資產就超過800億韓元（約新台幣17億元）。賺錢後的IU，買房也毫不手軟，2021年被爆出直接砸下130億韓元的現金全款買下位於首爾江南區清潭洞的超級豪宅。不僅如此，她也幫家人在京畿道買了價值30億韓元（約新台幣6800萬元）的田園風獨棟透天；個人工作室則位在京畿道果川市，價值約46億韓元（約新台幣1億元），3處不動產合計高達206億韓元（約新台幣4.3億元）。據外媒《NUBIA》在2024年K-POP女偶像資產排行榜中，IU更是以5500萬美元（約800億韓元）的淨資產穩居第一，登上全韓國最富有的女偶像。從住蟑螂屋的貧窮女孩，到逆襲成全韓最富有的女偶像，IU的經歷可以說是一個翻轉人生的最強範本。