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▲李俊昊（左）靠《衣袖紅鑲邊》得過一次視帝大獎。（圖／Netflix）

▲玄彬的好演技人人皆知，不過他竟然從來沒得過百想視帝。（圖／IG@baeksang.official）

▲第62屆百想藝術大賞入圍名單公布，（上到下）柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟、玄彬同台對打。（圖／IG@baeksang.official）

2026年第62屆百想藝術大賞將於5月8日盛大舉行，尤其是電視部門最佳男主角（視帝）更是競爭激烈，入圍名單橫跨資深實力派、中生代人氣男星與偶像轉型演員，其中也包括過去曾得過視帝大獎的池晟，本次他靠著《法官李漢英》入圍；另外受關注的則是《未知的首爾》朴珍榮、《颱風商社》李俊昊，兩人身為JYP同時師兄師弟，本次在台上對打超吸睛；最後還有《韓國製造》的玄彬以及《金部長的夢想人生》柳承龍，在韓國是影帝常勝軍的兩人，竟然從沒有得過百想視帝殊榮，成為了本次呼聲最高的入圍者之一。若從「百想經驗值」來看，曾獲得視帝獎項的池晟、李俊昊可以說是游刃有餘，本次靠《法官李漢英》入圍的池晟，早在2015年便憑《Kill Me Heal Me》奪下視帝，當時靠一個人演出多重人格角色獲得大會肯定；李俊昊則在2022年以《衣袖紅鑲邊》封帝，這次再憑《颱風商社》殺進會場，身為偶像轉型演員最佳範本，從退伍後人氣就是一飛沖天，兩位「前任視帝」正面交鋒，也讓今年戰況更加火熱。此外本次還上演同門對決戲碼，李俊昊身為二代男團2PM代表成員，早已從偶像成功轉型演技派；主演《未知的首爾》入圍視帝的朴珍榮則是GOT7出身，近年以細膩演技打開演員路，昔日都來自JYP娛樂的兩人，如今在百想視帝名單狹路相逢，也被粉絲好奇現場將會帶來什麼樣有趣的互動，話題性十足。至於最大變數，則落在柳承龍與玄彬身上，柳承龍是韓國影壇代表級人物，過去曾靠《7號房的禮物》、《極端職業》得過百想影帝殊榮，2024年也靠《Moving 異能》入圍百想視帝，不過卻未能獲獎，若是本次靠《金部長的夢想人生》首度拿下百想視帝將別具意義。玄彬是韓國頒獎典禮的常勝軍，主演電影作品《哈爾濱》去年才得下青龍獎影帝；過去戲劇作品《秘密花園》、《阿兒罕布拉宮的回憶》、《愛的迫降》也曾獲得MBC演技大賞、SBS演技大賞、KBS演技大賞男子最佳演技獎，唯獨百想藝術大賞的視帝大獎沒有拿過，若是本次有機會靠《韓國製造》獲獎，將會是他人生第一座百想視帝獎盃，再加上老婆孫藝真有入圍影后獎項，若能夫妻一起抱獎回家可謂回憶珍貴。不只是視帝受到觀眾矚目，女主角方面也是萬人關注對象，本次入圍者共有《妳和其餘的一切》金高銀、《未知的首爾》朴寶英、《妳和其餘的一切》朴智賢、《莎拉的真偽人生》申惠善、《暴君的廚師》林潤娥，大家都靠著過人的演技在領域中發光發熱，最終獎落誰家，都讓觀眾格外期待，第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。