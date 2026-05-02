換屋族注意！新竹市稅務局宣布 115 年 5 月起針對「重購退稅」案件展開全面清查。稅務局分享案例，一名竹科新貴換新房領退稅後，轉因將房屋出租慘遭追繳 8 萬元稅款。稅務局強調，退稅款領取後即進入 5 年列管期，若觸發遷出戶籍、轉售或變更用途等 3 大地雷，稅款將即刻追回沒收。
🟡 回溯追繳！核准案件每年清查，5 年列管期成財富斷頭台
新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，稅務機關每年均會針對已核准的重購退稅案件進行動態清查，旨在防杜土地投機行為。這意味著查稅並非僅限於申請當下，而是具備長達 5 年的「行為監控期」。只要重購土地完成移轉登記未滿 5 年，稅務局皆會透過大數據勾稽，追蹤房地的實際使用狀況。
🟡 實戰地雷：公益出租即便領有補貼仍視為「變更用途」
案例中的竹科男李先生，在 113 年底領取 8 萬元退稅後，隨即於 12 月將房屋出租。儘管他主張具備「公益出租人」身分，但稅務局認定只要有租賃事實，即便房客領有政府租金補貼，仍屬於不符「自用住宅」要件的變更用途行為，因而依法追繳原退稅款。
🟡 換屋避坑指南：三大追繳樣態清單
依據稅務局清查經驗，以下 3 種行為在 5 年列管期內皆屬「剛性禁區」：
🟡 專家分析：守住 5 年退稅紅利的避坑關鍵
重購退稅是協助換屋族的「財富紅利」，但法律對於「自住」有著極為嚴苛的定義。在內容矩陣的功能層中，提供實質解決方案是核心 。專家建議，換屋族在取得退稅後，應將其視為「有條件的貸款」而非現金贈與，在 5 年列管期內維持自住事實，避免因小失大，導致 8 萬紅利瞬間化為國庫收入。
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新竹市稅務局長蘇蔚芳表示，稅務機關每年均會針對已核准的重購退稅案件進行動態清查，旨在防杜土地投機行為。這意味著查稅並非僅限於申請當下，而是具備長達 5 年的「行為監控期」。只要重購土地完成移轉登記未滿 5 年，稅務局皆會透過大數據勾稽，追蹤房地的實際使用狀況。
案例中的竹科男李先生，在 113 年底領取 8 萬元退稅後，隨即於 12 月將房屋出租。儘管他主張具備「公益出租人」身分，但稅務局認定只要有租賃事實，即便房客領有政府租金補貼，仍屬於不符「自用住宅」要件的變更用途行為，因而依法追繳原退稅款。
🟡 換屋避坑指南：三大追繳樣態清單
依據稅務局清查經驗，以下 3 種行為在 5 年列管期內皆屬「剛性禁區」：
|追繳樣態
|風險情境描述
|專業避坑對策
|全戶戶籍遷出
|土地所有權人或配偶、直系親屬皆遷出戶籍。
|必須保留至少 1 人設籍，嚴禁形成「空戶」。
|土地再行移轉
|5 年內出售或贈與，包含配偶間贈與亦屬移轉。
|應維持產權穩定，不可進行任何形式的權屬變更。
|變更用途
|出現出租（含公益出租）或營業行為。
|注意！ 任何租賃事實皆會導致退稅被追回。
重購退稅是協助換屋族的「財富紅利」，但法律對於「自住」有著極為嚴苛的定義。在內容矩陣的功能層中，提供實質解決方案是核心 。專家建議，換屋族在取得退稅後，應將其視為「有條件的貸款」而非現金贈與，在 5 年列管期內維持自住事實，避免因小失大，導致 8 萬紅利瞬間化為國庫收入。