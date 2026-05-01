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近期美國馬鈴薯進口標準、零關稅花生引發各界討論，總統賴清德今（1）日親自澄清，發芽馬鈴薯可以進口「這都是謠言」，要進入台灣市場一定要完整的馬鈴薯才行，政府不會犧牲人民健康；他也直呼，現在選舉要到了，開始有謠言出來，經國安團隊查察後，源頭就是「對岸」。賴清德今赴斗南出席「115年度『溫馨五月 滿心感謝』模範母親表彰暨成果展系列活動」時表示，感謝農村女性朋友的投入與貢獻，也肯定斗南鎮農會多項農業推廣成果。他強調，面對國際貿易與不實謠言，政府將堅守農民權益、嚴格把關食品安全，並以農安基金、保價收購及津貼調整等措施穩定農業發展，持續照顧農民生計與全民福祉。賴清德表示，農民面對氣候變遷與國際競爭已具備高度應變能力，政府也持續協助提升技術與設備，當前最需擔心的是來自境外的不實謠言影響產業信心；近期部分來自對岸的不實謠言刻意扭曲政府政策，造成農民不安。賴清德說，以進口馬鈴薯為例，有關「發芽馬鈴薯可進口」的說法並不正確，政府對進口農產品採取嚴格把關措施，例如逐顆檢查進口馬鈴薯，若有發芽情形一律退回，絕不犧牲國人的健康；此外，台灣在地農產品品質優良、口感佳且新鮮，受國內市場青睞，所以國人要有信心，避免因不實訊息影響市場價格。賴清德進一步表示，政府在與美國進行貿易談判過程中，也堅定守護重要農業項目，包括雲林主要出產的雞肉、稻米及大蒜等產品均不降關稅，確保農民權益。以花生產業為例，目前自美國進口的花生多為去殼產品，經冷凍處理後風味難以和國產花生相比，台灣花生品質佳、風味香濃，具市場競爭力，即使進口花生價格較低，但目前國內市場上台灣花生仍占約75%。賴清德指出，政府將持續監測市場變化，若農產品受到影響，將適時提供協助，如契作制度和保價收購機制等，並成立300億元「農安基金」，支持及協助受影響的農產品。此外，基於照顧農民的立場，政府也規劃調高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，國民年金則調高至每月至少5,000元。賴清德說，國家經濟發展繁榮，稅收增加，除了持續發展經濟外，也要照顧人民、守護國家，也請國人支持政府強化國防力量的政策。他也提到，今年度中央政府總預算尚未完成審議，將影響相關建設與政策推動，期盼各界支持總預算案順利通過，以利政府持續推動經濟發展與民生照顧措施。