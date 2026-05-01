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▲小谷昌太郎分享自己最瘦以及最胖時期照片。（圖／X@kotani_shotaro）

曾因演出日劇《花樣少年少女2011》爆紅的日本男星小谷昌太郎，近日轉型重回大眾視野，令人意外的是，現年39歲的他失去了當年的男神帥氣，反而成為了體重105公斤的搞笑諧星，為此他表示自己這些年來體重一直上上下下，掀起許多網友討論。小谷昌太郎近日以搞笑組合「チャーリーボブ」成員登上綜藝節目，曬出自己過去55公斤時的帥氣照片，讓許多人紛紛認不出他就是當年靠《花樣少年少女2011》爆紅的大帥哥，他坦言自己當年確實是走在路上很容易被搭訕外型，不過那都已經是過去了。當時25歲的小谷昌太郎演出《花樣少年少女2011》後爆紅，走紅後被週刊拍到與一名19歲人氣女歌手交往，兩人甚至傳出半同居狀態，由於女方尚未成年，事件曝光後輿論瞬間失控，小谷昌太郎不只被貼上許多難聽的標籤，形象也大受打擊，接著工作邀約銳減，演藝活動幾乎歸零，也讓他逐漸淡出螢光幕前。面對事業低潮，小谷昌太郎那時長期靠速食、宵夜與暴飲暴食紓壓，因此體重一路失控飆升，最重時甚至來到120公斤；更驚人的是，小谷昌太郎擁有超誇張的「橡皮人體質」，他曾為了挽回前女友，在半年內狂減60公斤，成功瘦回偶像身材，沒想到恢復苗條後，卻被對方嫌棄瘦得太可怕，感情依舊告吹，受到多重打擊後，他又在半年內反彈增胖60公斤，堪比現實「橡膠人魯夫」，身體能夠隨著意識被撐開再縮小。現在的小谷昌太郎體重維持在105公斤，因為體型在戲劇圈不可能吃香，因此他選擇轉戰喜劇圈，計畫把減肥與復胖經歷寫成段子，希望以最真實的人生故事帶給觀眾笑聲，現在他常在社群平台自嘲，自己的側臉像「烏龜努力伸脖子」等，放下昔日偶像包袱，坦率面對自己的態度，讓不少網友感嘆歲月雖然改變了外貌，但經歷風雨後仍願意站起來，這樣的勇氣反而更圈粉。