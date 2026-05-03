淡江大橋 5 月 12 日通車前，最長 5.5 小時自由上橋活動來了！「我和大橋在一起」野餐日今（3）登場，下午 13:30 起開放行人登橋。今日亮點除了 1,000 份免費野餐墊與 100 張「看海躺椅」外，下午 14:10 起更有 YOYO 台羚羊哥哥與蔓越莓姊姊，及金曲歌手 PiA 吳蓓雅開唱。本懶人包整理開放時間、表演流程、交通接駁攻略一次看。
🟡 今日限定！淡江大橋野餐日時程，13:30 開放登橋
今日活動採取時段性開放，為了讓民眾能悠閒地在大橋上尋找最佳視野，橋面提前於 13:30 開放行人進入。現場結合市集與藝文表演，邀請民眾在夕陽餘暉下，共同慶祝這座指標性建築的誕生。
5/3 淡江大橋野餐日活動時程表：
🟡 星光陣容！「淡水・流聲」表演節目表，YOYO 台與 PiA 接力演出
今日表演由金枝演社團長王榮裕擔任創意總監，打造充滿互動性的歐洲街頭藝術感。
5/3 (日) 舞台活動流程清單：
🟡 亮點曝光！1,000 份野餐墊免費領，加碼百張「看海躺椅」
根據公路局與觀旅局規劃，今日野餐日福利滿滿。主橋塔周邊特別設置了 100 張專屬躺椅，讓民眾能以最放鬆的姿勢仰望主塔與淡水河口。
為維護野餐秩序與行人安全，今日上橋嚴格執行以下規範，請參與民眾務必配合：
🟡 今日交通攻略：紅 26 改道與捷運 2 號出口接駁車
配合活動人潮，淡水區中正路二段 51 巷自 12:30 起實施管制。強烈建議優先搭乘「淡海輕軌」至「淡水漁人碼頭站」步行抵達，或利用免費接駁服務。
5/3 (日) 交通管制與接駁重點：
🟡 壓軸預告：5/9「感恩・美好之夜」通車典禮盛大登場
今日野餐日是通車前的溫馨暖場，主辦單位預告 5 月 9 日（五）將舉辦通車典禮「感恩・美好之夜」，正式宣告 5/12 啟用。新北市觀光旅由局局長楊宗珉表示，這系列活動不僅展現建設成果，更讓民眾親身感受城市地標的溫度，誠摯邀請民眾 5/9 再次見證新北的璀璨時刻。
資料來源：新北市觀光旅遊局、淡江大橋活動官網
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今日活動採取時段性開放，為了讓民眾能悠閒地在大橋上尋找最佳視野，橋面提前於 13:30 開放行人進入。現場結合市集與藝文表演，邀請民眾在夕陽餘暉下，共同慶祝這座指標性建築的誕生。
5/3 淡江大橋野餐日活動時程表：
|日期
|活動項目
|橋上開放時間
|正式活動時間
|5/03 (日)
|我和大橋在一起 (野餐日)
|13:30 - 19:00
|14:00 - 19:00
今日表演由金枝演社團長王榮裕擔任創意總監，打造充滿互動性的歐洲街頭藝術感。
5/3 (日) 舞台活動流程清單：
- 14:10 - 14:30｜YOYO 台親子帶動唱（羚羊哥哥、蔓越莓姊姊）
- 15:00 - 15:30｜匯川聚場｜序曲《河岸情懷》
- 16:00 - 16:30｜PiA 吳蓓雅｜《聽河在唱歌》
- 17:00 - 17:30｜匯川聚場｜《山海追風》
- 18:00 - 19:00｜身聲跨劇場｜《希望之翼》
- 小提醒： 演出中間穿插多場「淡江大橋百寶箱」有獎徵答，想拿好禮的民眾別錯過！
根據公路局與觀旅局規劃，今日野餐日福利滿滿。主橋塔周邊特別設置了 100 張專屬躺椅，讓民眾能以最放鬆的姿勢仰望主塔與淡水河口。
- 限量福利：現場發放 1,000 份免費野餐墊，數量有限，送完為止。
- 溫馨提醒：建議民眾亦可自備地墊，在大橋上尋找個人專屬的野餐角落。
為維護野餐秩序與行人安全，今日上橋嚴格執行以下規範，請參與民眾務必配合：
- 自行車禁入。禁止騎乘或牽引自行車上橋，野餐區僅限行人通行。
- 全面禁菸。橋體空間屬於公共藝文野餐場域，全區禁止吸菸。
- 全面禁酒。為確保親子野餐安全，橋上全面禁酒，違者將予勸離。
- 如廁建議：流動廁所設於淡水端（近沙崙路口）及舞台周邊。因今日停留時間長，建議登橋前先行如廁。
配合活動人潮，淡水區中正路二段 51 巷自 12:30 起實施管制。強烈建議優先搭乘「淡海輕軌」至「淡水漁人碼頭站」步行抵達，或利用免費接駁服務。
5/3 (日) 交通管制與接駁重點：
- 道路管制：12:30–20:00 封閉中正路二段 51 巷。
- 接駁車位置：接駁專車設置於 捷運淡水站 2 號出口旁。
- 公車異動：紅 26 管制期間取消停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌站」。
- 接駁服務時間：13:00–20:00（去程發車最晚至 18:00）。
今日野餐日是通車前的溫馨暖場，主辦單位預告 5 月 9 日（五）將舉辦通車典禮「感恩・美好之夜」，正式宣告 5/12 啟用。新北市觀光旅由局局長楊宗珉表示，這系列活動不僅展現建設成果，更讓民眾親身感受城市地標的溫度，誠摯邀請民眾 5/9 再次見證新北的璀璨時刻。
資料來源：新北市觀光旅遊局、淡江大橋活動官網