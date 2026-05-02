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▲林志玲（右）收下網友送的玫瑰花，並屈膝半蹲跟原PO合照。（圖／網友liuyu790115授權提供）

▲▼林志玲長期致力於公益活動，不僅捐款，更親力親為投入弱勢團體幫助中。（圖／林志玲Chiling Lin臉書）

超級名模林志玲2004年爆紅後愛惜羽毛，並積極發揮自身影響力，投入公益，一路走來形象優質、親民，被台灣民眾暱稱「志玲姊姊」，近日有網友分享女神的善舉，曾經目擊林志玲包下路邊阿婆販賣的所有玫瑰花，並附上和林志玲的合影，穿高跟鞋的她配合原PO身高屈膝半蹲，完全沒有大明星的架子。一名男網友Albert liu日前在社群平台發文，透露10多年前在某間飯店參加完喜宴，突然看見林志玲本人從一輛保母車上下來，網友便向旁邊的一位賣花阿婆買了一朵玫瑰花，接著拿著花獻給林志玲，同時詢問能不能跟她合照。男網友表示，林志玲一聽合影要求就說「好」，然後穿著恨天高的高跟鞋蹲下來跟他合照，接著好奇問原PO玫瑰花哪裡來的，網友指了旁邊的賣花阿婆，「林志玲看了賣花阿婆，就走過去把阿婆剩下的玫瑰花掃光就進去飯店了。」貼文曝光後引發一波熱議，其他網友留言：「我跟她也合照過，她也是蹲低低搭著我合照，當時在後台幫模特兒換衣服，我被分配到幫林志玲換，她是一個私下也非常溫柔家教非常好，人也非常好的人，超喜歡她」、「你獻花好浪漫，她買下玫瑰也好像天使，真是美麗的相遇」、「世界上需要善的循環！」林志玲長期致力於公益活動，不僅捐款，更親力親為投入弱勢團體幫助中，她在2011年正式成立「志玲姊姊慈善基金會」，制度化地幫助弱勢孩童、教育資源貧乏地區，以及患病的孩子。此外，林志玲從2010年起，連續15年發行慈善年曆，並將義賣所得全數捐贈給需要幫助的弱勢團體，其他大小善行不勝枚舉，人美心更美，被譽為「慈善天使」。