端午節將至，面對百業皆漲壓力，消費者憂心粽價也將水漲船高。位於中國附醫商圈的台中市雙漁堂今日宣布，今年肉粽價格「凍漲」不調價，主打「滿漢干貝粽」每顆100元，盼在節慶檔期中兼顧消費者荷包與買氣。
雙漁堂老闆娘吳玉珮表示，近期食材成本上漲約一至兩成，雙漁堂選擇不調整售價，以回饋長期支持的消費者。觀察市場，在通膨環境下，平價且具份量感的商品，更容易吸引家庭與團購需求，雙漁堂的滿漢干貝粽，就因價格親民又好吃，年年吸引大批回頭客。
雙漁堂指出，店內主力商品「滿漢干貝粽」單顆重約230公克，份量接近一般粽子的兩倍，內餡包含北海道干貝、豬後腿肉、新社香菇、冬蝦與鹹蛋黃等，強調用料實在與傳統風味。吳玉珮直言，她的初衷就是「絕對要讓人吃飽」，這份豪邁的性格也體現在豐富的餡料中，讓每一口都能感受到滿滿誠意。
吳玉珮說明繁複製程，採用長時間浸泡與蒸煮工序，再將糯米拌入滷汁攪拌。內餡則精選豬後腿肉，先高溫逼出油脂後再以冰糖、蠔油及蒜頭滷製出傳統古早味，並加入北海道干貝、新社香菇、冬蝦及鹹蛋黃。最關鍵的一步是在包製完成後，必須再次進入蒸籠蒸煮，讓山珍海味的鮮甜與滷肉香氣完美滲入米粒中，風味充分融合，提升整體口感層次。
除干貝粽外，店內亦提供80元的大肉粽選項，維持平價定位。業者指出，每年端午前夕訂單需求明顯增加，熱門品項常出現供不應求情形，建議消費者提早預訂，以免向隅。在節慶消費帶動下，業者看好端午檔期銷售表現，透過價格凍漲與高CP值商品策略，搶攻家庭聚餐與送禮市場。地址：台中市學士路194號。電話：04 2237 3087。宅配下單連結：https://s.ccat.com.tw/G/9755
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吳玉珮說明繁複製程，採用長時間浸泡與蒸煮工序，再將糯米拌入滷汁攪拌。內餡則精選豬後腿肉，先高溫逼出油脂後再以冰糖、蠔油及蒜頭滷製出傳統古早味，並加入北海道干貝、新社香菇、冬蝦及鹹蛋黃。最關鍵的一步是在包製完成後，必須再次進入蒸籠蒸煮，讓山珍海味的鮮甜與滷肉香氣完美滲入米粒中，風味充分融合，提升整體口感層次。