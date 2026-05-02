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▲地平線6（Forza Horizon 6）絕對是2026年5月最受矚目的上市遊戲。（圖／Steam）

▲《007初露鋒芒》聚焦年輕時的詹姆士·龐德，從新手特工逐步成長為傳奇的過程。（圖／Steam）

▲《深海迷航2》預計2026年5月14日以搶先體驗形式登陸 PC 與 Xbox Series X|S 平台。（圖／Steam）

2026年5月多款重量級新作接力登場！包括競速系列新作地平線6《Forza Horizon 6》、任天堂療癒冒險《耀西與不可思議的圖鑑》、間諜題材動作遊戲《007初露鋒芒》，以及深海生存續作《深海迷航2》皆陸續公開上市計畫，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文精選4款5月值得關注的遊戲新作。。由 Playground Games 開發、Xbox Game Studios 發行的競速新作《Forza Horizon 6》2026年5月19日登陸 Xbox Series X|S 與 PC 平台，並同步加入Xbox Game Pass服務，購買高階版本的玩家可於5月15日搶先體驗。本作為系列睽違近5年的正統續作，延續開放世界賽車玩法，並將舞台首度移師日本，打造結合東京都市與鄉間道路的龐大地圖，成為系列規模最大、密度最高的一代，內容方面，《Forza Horizon 6》主打超過550輛真實車款與更細緻的改裝系統，並強化車庫、房屋與社群互動玩法，讓玩家能在「Horizon嘉年華」中建立個人風格。此外，《Forza Horizon 6》也導入更進化的引擎音效與操控表現，並以日本文化為靈感設計多樣活動與競速場景。值得注意的是，官方已確認下半年將推出PlayStation 5版本，但上市時間仍待公布。Nintendo 推出的全新動作冒險作品《耀西與不可思議的圖鑑》2026年5月21日發售，作為《耀西》系列最新作，玩家將再度化身經典角色耀西，踏上一段圍繞「神祕圖鑑」展開的奇幻旅程，遊戲延續系列一貫的可愛紙藝風格，並結合更立體的場景設計，讓關卡呈現如翻頁書般的動態變化。本作主打「收集與探索」玩法，玩家需在各式關卡中尋找圖鑑缺失的頁面，逐步解鎖隱藏能力與特殊路徑，並透過吞食、投擲等經典機制解開謎題。開發團隊同時強化合作模式，支援雙人遊玩，讓玩家能與好友一同探索這本充滿秘密的奇幻圖鑑世界。IO Interactive 開發的動作冒險新作《007初露鋒芒》預計將於2026年5月27日推出，登陸 PlayStation 5、Xbox Series X|S 與 PC 平台。本作為《007》系列的全新原創故事，並非改編既有電影劇情，而是聚焦年輕時的詹姆士·龐德，描繪他從新手特工逐步成長為傳奇「007」的關鍵歷程。玩法方面，《007初露鋒芒》延續IO Interactive在《刺客任務》系列中廣受好評的潛行與策略元素，玩家可依任務需求自由選擇潛入、偽裝或正面行動，打造專屬的特工風格。同時，遊戲將融入電影式運鏡與高規格動作場面，從都市諜報到全球據點滲透，呈現多變任務場景。開發團隊也透露，未來不排除以本作為起點，發展成全新的龐德遊戲宇宙，為經典IP開啟嶄新篇章。海洋生存之名系列《深海迷航2》預計2026年5月14日以搶先體驗形式登陸 PC 與 Xbox Series X|S 平台，本作為2018年《Subnautica》正統續篇，將舞台轉移至全新外星海洋星球，玩家需在未知深海環境中收集資源、打造裝備並建立基地，在壯麗卻危險的海底世界中尋求生存之道。在玩法革新方面，《深海迷航2》首度導入最多4人合作模式，讓玩家能與好友一同探索深海、面對巨大生物威脅，並共享建造與生存體驗。 同時，遊戲採用Unreal Engine 5打造，強化水體物理、光影效果與生態系統表現，開發團隊表示，未來將透過持續更新逐步擴充內容，從新生物、載具到劇情發展，讓玩家在這片深藍未知中持續挖掘更多秘密。