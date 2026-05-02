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日本首相高市早苗，1日乘坐專機抵達河內，開啟針對越南、澳洲在內的一系列外交行程，力圖在與中國關係惡化之際，確保稀土等關鍵礦產的合作，並在伊朗戰爭引發能源危機的當下，加強在原油、石油製品採購方面的協作。此外，高市還將呼籲推動「 自由開放的印度太平洋 」（Free and Open Indo-Pacific, 簡稱FOIP）」進化。綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，高市早苗在從日本出發前，已對媒體說明此次出訪，將基於中東局勢的能源穩定供應，以及關鍵礦產的供應鏈韌性強化確認合作，計畫今（2日）與越共中央總書記兼國家主席蘇林、越南總理黎明興會談。《共同社》獨家引述消息人士透露，高市早苗將在越南發表演說，重點放在強化能源與關鍵礦產供應鏈、共享規則、安全保障領域合作3方面，並闡釋印太地區如何藉此更加富強，以捍衛前首相安倍晉三提出的、被定位為日本外交支柱的FOIP構想。在訪問完越南後，高市將前往澳洲，並於4日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，澳洲身為日本液化天然氣（LNG）主要的採購來源之一，雙方擬發表以構建關鍵礦產供應鏈為核心的經濟安保合作宣言。