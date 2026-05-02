孫鵬、狄鶯的26歲兒子孫安佐去年爆出身心狀況不穩，因此難以回歸演藝圈，神隱近7個月的他，昨（1）日罕見更新社群，被問到美國的校園流氓，跟台灣校園8+9有何差別？對此孫安佐直回「智商吧」，表示在美國同學可能擁有槍枝，為了保命反而會刻意克制霸凌行為，並選擇以溝通的方式解決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣8+9、美國流氓差在哪？孫安佐秒回：智商

孫安佐因身心狀況不佳，消失演藝圈7個月，經紀人也表示希望他好好休養。昨（1）日罕見在IG上分享新片，身穿緊身素T、棉褲、搭配毛帽，不僅身材變得更加精壯，氣色看似也恢復不少。孫安佐曾在美國賓州讀書，被問到「美國的校園流氓，跟台灣校園8+9有何差別？」他直率回答：「智商吧。」

孫安佐解釋，台灣8+9特別喜歡亂打一通，但在美國吵起來，對方可能就直接開槍，所以為了保命，大家通常會克制霸凌行為，選擇以溝通的方式解決。孫安佐在影片中也強調自己並非做效果，所說的都是真的。

▲孫安佐（如圖）曾在美國讀書，他認為同學之間為了保命，通常會克制霸凌行為。（圖／孫安佐IG@sun_gojo99）
▲孫安佐（如圖）曾在美國讀書，他認為同學之間為了保命，通常會克制霸凌行為。（圖／孫安佐IG@sun_gojo99）
孫安佐去年遭爆身心狀況不佳　孫鵬鬆口洩近況

孫安佐先前爭議不斷，甚至被民眾拍到他半裸上身、站在路邊神情恍惚的照片，狀態令人憂心，他的經紀人隨後宣布也孫安佐停工休養。日前孫鵬、狄鶯上節目被問及兒子近來可好？孫鵬則回應道：「他最近在練三鐵，今年準備要報國際賽，他現在對體育方面非常有興趣。」

▲孫鵬（右）、狄鶯（左）日前被問及兒子孫安佐近來可好？回應：「他最近在練三鐵，現在對體育方面非常有興趣。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲孫鵬（右）、狄鶯（左）日前被問及兒子孫安佐近來可好？回應：「他最近在練三鐵，現在對體育方面非常有興趣。（圖／記者嚴俊強攝影）
孫安佐過去因負面形象遭到抨擊，對此白冰冰則分享對他印象良好：「其實很棒啦，我們大家沒給他機會，不認識他，我去看演唱會還沒看到孫鵬，先看到安佐，是個很乖的孩子，平常看起來愛耍酷，就代表他害羞，跟他爸一樣。」孫安佐久違更新社群，引來許多網友留言，表示：「身材也練太好，好結實」、「真的是夠活潑哦孫同學」、「恭喜胸肌練回來了」、「願安佐身心安康。」

資料來源：孫安佐IG

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
相關新聞

孫安佐國中喝母奶？狄鶯反嗆：白X　談愛子呼麻風波轟泰國爛透了

李昌鈺跨海救命！曾喊話願意幫孫安佐寫信求法官　背後原因太暖心

娛樂搶先看／87歲華人神探李昌鈺辭世震撼全球、孫安佐痛失偶像

誰是李昌鈺？孫安佐視他為偶像　曾願寫信求情、跨足《鑑識英雄》

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...