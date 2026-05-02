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▲孫安佐（如圖）曾在美國讀書，他認為同學之間為了保命，通常會克制霸凌行為。（圖／孫安佐IG@sun_gojo99）

▲孫鵬（右）、狄鶯（左）日前被問及兒子孫安佐近來可好？回應：「他最近在練三鐵，現在對體育方面非常有興趣。（圖／記者嚴俊強攝影）

孫鵬、狄鶯的26歲兒子孫安佐去年爆出身心狀況不穩，因此難以回歸演藝圈，神隱近7個月的他，昨（1）日罕見更新社群，被問到美國的校園流氓，跟台灣校園8+9有何差別？對此孫安佐直回「智商吧」，表示在美國同學可能擁有槍枝，為了保命反而會刻意克制霸凌行為，並選擇以溝通的方式解決。孫安佐因身心狀況不佳，消失演藝圈7個月，經紀人也表示希望他好好休養。昨（1）日罕見在IG上分享新片，身穿緊身素T、棉褲、搭配毛帽，不僅身材變得更加精壯，氣色看似也恢復不少。孫安佐曾在美國賓州讀書，被問到「美國的校園流氓，跟台灣校園8+9有何差別？」他直率回答：「智商吧。」孫安佐解釋，台灣8+9特別喜歡亂打一通，但在美國吵起來，對方可能就直接開槍，所以為了保命，大家通常會克制霸凌行為，選擇以溝通的方式解決。孫安佐在影片中也強調自己並非做效果，所說的都是真的。孫安佐先前爭議不斷，甚至被民眾拍到他半裸上身、站在路邊神情恍惚的照片，狀態令人憂心，他的經紀人隨後宣布也孫安佐停工休養。日前孫鵬、狄鶯上節目被問及兒子近來可好？孫鵬則回應道：「他最近在練三鐵，今年準備要報國際賽，他現在對體育方面非常有興趣。」孫安佐過去因負面形象遭到抨擊，對此白冰冰則分享對他印象良好：「其實很棒啦，我們大家沒給他機會，不認識他，我去看演唱會還沒看到孫鵬，先看到安佐，是個很乖的孩子，平常看起來愛耍酷，就代表他害羞，跟他爸一樣。」孫安佐久違更新社群，引來許多網友留言，表示：