今（2）為勞動節連假第二天，截至今日上午7點全國路況皆大致正常。高公局公布重點壅塞路段，並且在下午13至18時在國5部分北向入口實施高乘載，同時建議國5北向用路人建議於9時前出發、南向則在17時後出發。

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昨日除國1南向湖口至新竹、三義至台中系統、國3南向新竹系統至香山及國5南向南港系統至坪林路段車多，在19時30分逐漸紓解外，其餘路段大致正常。昨日交通量為114.5百萬車公里，是平日的1.2倍．高公局預估今日交通量為107百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：

  • 匝道封閉
    • 5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口
    • 12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口
  • 高乘載管制
    • 13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制
  • 收費措施
    • 單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費
  • 其餘包含開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
預估國道重點壅塞道路分別為：

  • 國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統
  • 國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間
  • 國5南向南港系統-頭城
  • 國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段
高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

省道部分，公路局預估易壅塞路段，包含台2線萬里-大武崙雙向、福隆路段西向、台2線及台2乙線關渡-淡水雙向、台3線古坑-梅山雙向、台9甲線新店-烏來雙向、台18線接國3中埔交流道路段雙向、台21線日月潭路段南向、台61線鳳鼻-香山雙向、中彰大橋路段北向、台64線接國3中和交流道路段東向、台65線接國3土城交流道路段南向、台74線快官路段西向、霧峰路段雙向、台86線歸仁交流道路段東向、仁德系統路段雙向。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局推出國道客運85折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。


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李青縈編輯記者

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