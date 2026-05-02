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▲李珠珢5月份班表加到6場，讓不少粉絲都十分期待。（圖／記者張一笙攝）

李珠珢4月場次過少引熱議 5月行程明顯加碼回應

▲李珠珢和李雅英在「2026人氣啦啦隊女神票選」中分別拿下冠亞軍。（圖／翻攝自FansWorld粉絲窩臉書）

人氣票選強勢封后 攜手李雅英霸榜

▲李雅英（如圖）在人氣票選中緊追李珠珢，最終獲得第二名。（圖／이아영 IG＠yyyoungggggg）

Fubon Angels韓籍人氣啦啦隊女神李珠珢，先前因4月應援場次偏少引發討論，如今5月最新班表正式公開，她一口氣安排6場進場應援，讓不少粉絲直呼誠意明顯升級。消息曝光後也讓球迷嗨翻，紛紛留言表示：「終於等到」、「這才是該有的出席頻率」，也讓5月賽事關注度大幅提升。此外李珠珢也在近期的人氣啦啦隊票選中強勢封后，與同隊的韓籍女神李雅英霸榜一、二名。回顧4月安排，李珠珢原本僅規劃3場應援，後續雖追加至5場，但因天候影響導致其中一場延期，實際僅完成4場露面，當時不少粉絲認為出席頻率偏低，引發討論聲浪，不過她現身的比賽中球隊戰績全勝，甚至被球迷封為「勝利女神」，也替她累積更多人氣與話題。5月班表顯示，李珠珢將於8、9、10日以及29、30、31日共6天進場應援，且全部集中在週末熱門時段，地點橫跨新莊棒球場與臺北大巨蛋，其中月底3連戰安排在室內場館，不受天氣影響，也讓球迷不用再擔心雨天變數，整體規劃被視為「誠意滿滿」。除了應援場次引關注外，李珠珢在「2026人氣啦啦隊女神票選」中也交出亮眼成績，她以超過550萬票、約19%的得票率奪下冠軍寶座，人氣呈現斷層式領先，同樣來自韓國的李雅英則以近500萬票緊追在後，2人穩坐冠亞軍，形成最強人氣組合。在整體榜單中，前2名皆由Fubon Angels的韓籍成員拿下，顯示李珠珢和李雅英在台灣市場的高人氣與吸引力。本土代表如尼莫（黃可欣）則以破百萬票成績排名第三，展現穩定支持度，而峮峮與李多慧也維持在前段班，隨著5月應援加碼與人氣加持，李珠珢的聲勢預料將持續攀升。