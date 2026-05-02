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▲Lulu宣布重返《完全娛樂》主持群。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）

Lulu自嘲過去造型土氣 笑喊：現在變漂亮了

▲Lulu自嘲自己以前又土又醜。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）

許願再訪朴寶劍 盼節目創造話題訪談

Lulu黃路梓茵睽違10年正式重返《完全娛樂》主持舞台，適逢節目迎來30週年大改版，她接下重任為節目注入全新氣象，這次節目也進軍晚間10點黃金時段，內容全面升級，結合娛樂話題、明星專訪與生活資訊，讓老牌節目再度翻新，吸引觀眾目光。面對重返《完全娛樂》，Lulu坦言自己有邀請邱澤但對方太忙婉拒，點名最想訪問朴寶劍。睽違多年回歸熟悉舞台，Lulu坦言心情既熟悉又帶點陌生，甚至回顧當年初接主持的畫面，忍不住笑說「以前真的又土又胖」，她也幽默表示，能再次被製作單位找回主持讓她相當感動，形容節目就像見證自己成長的地方，如今帶著更多歷練回歸，希望把這些年累積的能量全部帶回《完全娛樂》。談到節目未來規劃，Lulu透露已開始主動邀請圈內好友上節目，其中包括男神邱澤，不過她也笑說「目前聯絡沒有成功」，坦言藝人行程繁忙，邀約並不容易。這段分享讓現場氣氛輕鬆，也展現她真誠的一面。至於最希望邀請的對象，Lulu則點名韓國人氣男星朴寶劍，表示若有機會希望能再次專訪對方，這番發言也讓粉絲及觀眾們都相當期待，若真的成真，勢必會為節目帶來高話題與關注度。面對全新改版的《完全娛樂》，Lulu表示不會給自己太多框架，笑稱會像「百變怪」一樣隨節目變化調整風格，她認為節目本身已有穩定觀眾群，希望在保留原有特色的同時，加入更多創新元素，至於面對進入晚間10點的黃金檔收視壓力，她則坦言不會過度放在心上，選擇以輕鬆態度迎接新挑戰。