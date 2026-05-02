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▲梅莉史翠普促成女神卡卡加入《穿著PRADA的惡魔2》。（圖／美聯社／達志影像）

▲《穿著Prada的惡魔2》北美可望登上週末票房冠軍，被看好熱賣8000萬美元。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著PRADA的惡魔2》梅莉史翠普（如圖）呈現出時尚女魔頭面對媒體生態劇變後的改變，演技細膩動人。（圖／摘自IMDb）

全球女性期待20年，《穿著PRADA的惡魔2》終於正式上映，除了台灣登上賣座冠軍外，北美首週末的票房更可望衝上8000萬美元，比20年前的首集上映時的首週末票房數字翻倍。片子邀來一些重量級的名人客串，尤其是包辦片中好幾首歌曲的女神卡卡，和扮演時尚女魔頭的梅莉史翠普有逗趣對手戲，而梅莉在接受訪問時透露，自己正是那個搞定卡卡的人，她撥了通電話給卡卡，卡卡沒問要幹嘛就答應。對於全球各地迷戀女神卡卡的「小怪獸」而言，《穿著PRADA的惡魔2》最驚喜的就是女神卡卡的客串片段，她以本人的身分入境，還在時裝秀的場面開金嗓，「小怪獸」大滿足。這個有趣的場面，本來沒有特別設定是她來演出，梅莉史翠普表示，劇本上原先只寫會有一位樂壇紅星會在他們的米蘭時裝秀上開唱，於是馬上想到：「為什麼不找女神卡卡，她很棒，她又很愛時尚，而且.....我有她的電話。」梅莉就撥了通電話給女神卡卡，大讚她很勇於接受挑戰，自己也很欣賞她，結果卡卡果然回答：「好啊。」梅莉接著說道：「我還沒跟妳講要講請妳來幹嘛。」卡卡馬上表示：「要我幹嘛都可以。你們需要我做什麼？」梅莉表示：「我們都好興奮，這真的是我們的一大收穫，她真的很棒。她幫我們寫了主題曲，她也是個很好的演員，跟我對戲的時候表現的有點太強了。」在電影裡，梅莉飾演的米蘭達面對紙媒式微、媒體業生態劇變，AI取代的危機到來，雖然還維持在米蘭辦時裝秀的大手筆，卻感覺到20年的滄桑，讓續集有了更多與時俱進的描述，也讓在媒體業與時尚圈的人士看了更心有戚戚焉，目前歐美影評對於續集的評價和首集相差不多，肯定編導演都有用心要給觀眾最值得期待的成品。20年前《穿著PRADA的惡魔》在北美上映時，碰上超級英雄片《超人再起》，最高只拿下亞軍，而現在《穿著PRADA的惡魔2》可望穩坐冠軍，首週末的票房數字也會比首集要翻倍，被預期衝上8000萬美元，一開盤就已經有青出於藍的好成績，之後會飆向多高，各方都在拭目以待。