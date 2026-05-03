全家便利商店表示，致力提升消費者體驗，透過多元化創新服務，
持續打造最便利的包裹生態圈。為提供消費者多元宅配選擇， 除既有「宅配通」服務，即日起全台超過4400間店舖，正式導入「黑貓宅急便」，提供常溫、 冷藏與冷凍多種溫層包裹的寄送服務， 後續更有其他包裹取貨延伸服務， 滿足消費者忙碌生活下的多樣態取件需求。
全家FamiPort機台可印託運單！全家APP支援線上預約
全家指出，為節省消費者交寄包裹時間，並避免手寫託運單造成辨識不易，「
黑貓宅急便」提供線上登打寄取件資訊之服務， 消費者可直接於全台「全家」店舖的FamiPort機台操作填單 列印託運單，亦可利用「全家」APP、黑貓宅急便LINE官方帳 號、黑貓宅急便官網線上預約，到店掃碼列印，讓交寄流程更快速。
「全家」此次與「黑貓宅急便」提供的合作服務，將提供本島互寄S6
0、S90、S120全規格寄件，離島地區（如小琉球、馬祖） 亦同步納入；在運費方面，本島S60（長寬高總和60公分）常溫 配送為130元、低溫配送為160元； 針對離島寄回本島之宅配包裹，常溫配送將較本島包裹宅配送多10 元，並提供低溫配送S60規格250元、S90規格285元、S 120規格320元。
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全家指出，為節省消費者交寄包裹時間，並避免手寫託運單造成辨識不易，「