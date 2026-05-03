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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週星座運勢迎來幾家歡樂幾家愁的局面。表示，天秤與雙魚座迎來強旺運勢，無論人氣或貴人運皆「無往不利」；金牛座則可憑藉優秀的說服力談成案子。然而，也提醒，摩羯與水瓶座需特別留意，前者易遇小人糾纏，後者則要注意個人形象，避免流失人脈。愛情方面，雙子與巨蟹皆有新機會降臨，值得好好把握。本週運勢重點：愛情這週愛情方面遇到要面子的對象，臉皮還很薄，只是可惜你不賞臉。◾ 工作、事業運：有點懶懶的，要打起精神。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話對方其實很努力但是表面上裝的無所謂而且還馬上沒有下一步，面對這種情人你真的會懶的理。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面有好運，尤其是談話說話的部分，好好善用。◾ 工作、事業運：你說話很有說服力，案子客戶手到擒來，可以多幫忙別人。◾ 愛情、桃花運：如果感情不順利或是對方不想交往，你可以多談談，對方會回來的。本週運勢重點：工作這週愛情方面努力往下一個對象邁進，有不錯的人選喔！◾ 工作、事業運：辛苦是有代價的，你會發現可以談高的空間很大，或報酬高。◾ 愛情、桃花運：剛分手/分開的話相對幸運，有不錯的對象在身邊。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週生活過的較冷清會有一波新運勢，是好的。◾ 工作、事業運：如果談生意不成會有新機會。◾ 愛情、桃花運：有新對象出現，是完全不一樣的類型。本週運勢重點：愛情這週工作愛情方面運勢有點不佳，都差了臨門一腳，雖然很被喜歡/欣賞。◾ 工作、事業運：很被欣賞，但是有點沒有用。◾ 愛情、桃花運：如果有約會對象的話，愛情還沒有進展，但是對方雖然保持著距離感，但是相處起來越來越喜歡，而且對你念念不忘。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有追求者，對方很喜歡你，給的暗示也不少。◾ 工作、事業運：對方有點踩到你的尾巴，你會覺得沒禮貌而不想繼續。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，對方禮數都做足了，或許在等你的表示喔！不然你會覺得沒有進展。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週工作愛情方面喜歡你的人絡繹不絕，也是順風順水還順利。◾ 工作、事業運：是大紅人，找工作/機會也是無往不利。◾ 愛情、桃花運：很多人在搶，很搶手喔！本週運勢重點：愛情這週工作愛情方面都有不喜歡的問題，或是不想經營。◾ 工作、事業運：有點不太想上班的心情。◾ 愛情、桃花運：有追求者，但是你不太喜歡。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有沒有機會未來的感覺，可能是對你有點不太開心。◾ 工作、事業運：小心被挑剔。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話，雖然感情不錯但是沒什麼機會，因為對方還有其他對象，但是原因還是因為你惹到他了。本週運勢重點：日常、工作、愛情這週運勢不佳，事情容易沒有後續，但是又會回來糾纏。◾ 工作、事業運：容易遇到找碴的小人。◾ 愛情、桃花運：對方容易給你出狀況。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週需要多注意自己的形象所作所為，不然會無意間流失許多人脈。◾ 工作、事業運：其實評價有點差，這樣就不容易永續經營。◾ 愛情、桃花運：小心對方對你的外表、你不滿意。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面順風順水，很是順利，把握好運的時候。◾ 工作、事業運：有新的客戶群出現，也有貴人在身邊。◾ 愛情、桃花運：這週愛情回溫，挺甜蜜的。