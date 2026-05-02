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新北市長侯友宜昨開出國民黨內第一槍，針對國民黨軍購條例之爭直白表示，國防預算不要低於GDP3%，比例跟行政院版本差不多。他今（2）日替子弟兵陳柏翰站台時，被問到國民黨文傳會主委尹乃菁日前坦言，黨內有股很大的聲音，認為軍購超過3800億就是CIA走狗，侯友宜說，「任何人都可以有不一樣的意見，但保護台灣是最重要的事，沒有辦法保衛台灣就不要去奢想談和平」。新北市長侯友宜今陪同子弟兵、新北市永和區議員參選人陳柏翰掃街，會前針對軍購案拋出跟政院版差不多一事，他說國家保衛一定要靠自己保護台灣，這永遠是最重要的職責，所以強化國防自衛能力，絕對是最重要的任務，所以國防預算的編列，還是要回到理性，尊重第一線的專業人士來做判斷。侯友宜續道，在編預算過程當中，也要負起監督責任，所以國防預算他在這裡還是要特別拜託大家，不管是哪個版本趕快協商、審查，也要快速通過，國家的安全不能等人的，所以保護台灣，讓預算可以監督順利通過，是現在最重要的事情，所以希望國民黨黨版要趕快提出，趕快協商到立法院做詳細的審查。媒體追問，黨內有人覺得，支持超過3800億就是CIA走狗，侯友宜則說，任何人都可以有不一樣的意見，但保護台灣是最重要的事情，沒有辦法保衛台灣就不要去奢想談和平。