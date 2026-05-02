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▲星宇航空在巴塞隆納徵才。（圖／截自indeed）

繼布拉格航線正式開賣後，星宇航空進軍歐洲市場再傳進展。近日求職網站出現星宇招募西班牙巴塞隆納人員的職缺，引發外界對開航直飛航線的熱烈討論。星宇航空表示，各航線均在籌備評估中，將視交機進度靈活調整。星宇航空去年與阿提哈德航空合作，透過共掛航班飛往布拉格、馬德里、巴塞隆納，星宇航空翟健華執行長也在去年底法說會透露，歐洲將有2新航點，當時就熱議可能是布拉格跟巴塞隆納。在今年2月公布星宇將在8月1日開航布拉格，也是首條歐洲航線開賣後，近日巴塞隆納也傳出新消息。求職網站（indeed） 出現星宇航空招募客運銷售專員、客服專員職缺，網路也掀起討論，不少旅客期待可以從台灣直飛西班牙。星宇航空今回應，針對航線拓展，各航線均在評估籌備階段，後續將考量交機狀況與營運效能，做最合適的規劃配置。星宇航空今年進入交機高峰期，總機隊數預計於年底前達到43架，大幅提升運能。目前航網已拓展至31個城市、37條航線，除歐洲首個航點布拉格外，下個月也將開航首個韓國航點-釜山。