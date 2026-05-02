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▲蘇霈雖然淡出演藝圈，但仍會接地方性質的商演。（圖／翻攝自蘇霈臉書）

蘇霈以老歌風格走紅 「小周璇」成代表標籤

與楊季章戀情成記憶點 近年開店當老闆娘重啟人生

跨足主持與舞台劇 全方位發展累積人氣

57歲資深女歌手蘇霈（蘇愛倫），近日在社群宣布於台北晴光市場開設「唯星藏寶坊」，轉型成為店老闆娘，再度引發外界關注，對許多年輕觀眾而言「蘇霈」這個名字或許稍顯陌生，但她其實是90年代活躍的歌手與主持人，同時也是「玉女掌門人」蘇慧倫的親姊姊，過去曾以復古唱腔打響名號，更因一段與「麥當勞爆炸案」殉職警員楊季章的戀情，被不少人記住。蘇霈1992年出道，主打20世紀20年代國語老歌與小調歌曲，憑藉甜美細膩的嗓音與復古風格，迅速在當年華語樂壇建立辨識度，她發行的《永遠的微笑》、《東方美人》等專輯，讓她被封為「小周璇」，成為少數專攻復古曲風的女歌手之一。與當時主流流行音樂不同，蘇霈與親妹妹蘇慧倫都選擇以老歌市場切入，不僅吸引長輩族群，也成功讓年輕世代重新接觸經典歌曲，確立了她們「老少咸宜」的特殊定位，這也成為姊妹2人演藝生涯的重要標誌。蘇霈的名字除了演藝成就外，也常與一段令人唏噓的戀情連結在一起，她早年曾與「麥當勞爆炸案」中殉職的警員楊季章交往，事件震驚社會，也讓這段感情成為她人生重要轉折之一，此外她過去也曾歷經婚姻波折，與音樂人陳宇寰有過離婚風波，人生起伏不小。近年蘇霈逐漸轉向生活型經營，除了持續在社群平台分享近況，也不時參與演出活動，近期她宣布在台北晴光市場開設「唯星藏寶坊」，販售精品、二手精品、水晶與收藏品，正式轉型為店老闆娘，蘇霈也親自在社群發文介紹新身分，邀請粉絲到店「尋寶」，展現不同於過去舞台上的另一面。事實上，早年的蘇霈除了音樂作品外，她也積極拓展演藝版圖，1996年開始參與舞台劇演出，並跨足綜藝節目主持與通告，活潑個性與亮眼外型，讓她在節目中頗具存在感，她也曾登上《康熙來了》等綜藝節目，維持一定曝光度。在那個綜藝節目興盛的年代，蘇霈屬於典型的「全方位藝人」，不只唱歌，也能主持、演戲、跑通告，逐步累積知名度，並在演藝圈站穩腳步。雖然蘇霈在婚後默默淡出演藝圈，但她仍會受邀出席參加地方性質的演唱會，依舊活躍於8、90年的歌迷之間。