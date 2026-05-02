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▲趙薇（右）在2024年底宣告與黃有龍（左）多年前已離婚。（圖／微博）

中國女星趙薇日前一度遭網路誤傳罹患胃癌離世，引發外界譁然，如今親自現身破除謠言。她在上月30日罕見露面北京電影學院同學會，頂著紅髮入鏡、面帶笑容，整體氣色略顯憔悴，仍與曾經的緋聞對象黃曉明、陳坤同框亮相，畫面曝光後迅速掀起討論。她自2021年遭列為劣跡藝人後，已沉寂近4年，動向備受關注。趙薇當天在社群上分享照片，紀錄北京電影學院表演系96班畢業30週年重聚的一刻，包括黃曉明、陳坤、祖峰、郭曉東、顏丹晨等人也都有出席，黃曉明也同步在自己的微博上發文，為這場同學會留下紀念，眾人齊比「30」手勢，氣氛輕鬆熱絡。畫面曝光後，不少網友注意到趙薇以紅棕色及肩短髮、近乎素顏的狀態現身，整體打扮樸實自然。雖被部分人認為略顯疲態，但也有聲音稱讚外貌依舊自然，看不出醫美痕跡。黃曉明戴著眼鏡顯得斯文，陳坤則低調戴著鴨舌帽，三人同框畫面再度引發熱議。事實上，黃曉明曾是趙薇的緋聞對象，過去他曾坦言學生時期對趙薇一見鍾情，甚至曾經三度告白但都沒有成功，而黃曉明也毫不諱言趙薇是自己的初戀的對象，「只是我單方面的喜歡她，覺得很美很美，天仙也不過就是如此。」兩人最終未發展為戀人，但長期維持良好關係。而趙薇自2021年遭封殺後行蹤低調，2024年她曾發文悼念作家瓊瑤，一度被視為試探復出，但後續未見進一步動作。同年更遭誤傳罹患胃癌離世，最終由本人出面澄清。趙薇在2024年底宣布與商人黃有龍的婚姻早已於多年前結束，男方過去曾被爆在香港遭追債，她也發聲明切割相關債務。今年初她曾現身酒莊直播，但短時間內即遭中斷並封鎖帳號，復出之路仍充滿變數。至於女兒「小四月」目前16歲，曾於香港及瑞士求學，因外型亮眼持續受到關注。