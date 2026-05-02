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▲開工日有局部較大雨勢發生機會，其他地區也局部有短暫陣雨偶有雷雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週三至下週五（6-8日）天氣穩定且氣溫逐漸回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

五一勞動節第二天，各地大多為多雲到晴天氣，不過周日晚間起至下周一（3日至4日），受鋒面通過及後續東北季風增強影響，天氣轉為不穩定，中部以北及東北部地區轉為多雲到陰局部短暫陣雨或雷雨天氣，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區也有短暫陣雨，全台都躲不過壞天氣。氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》預報指出，週六至週日白天（2-3日）各地大多為多雲到晴天氣，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨情形，午後各地山區有局部短暫雷陣雨發生機會。氣溫方面北部及東北部地區約22至32度，中部地區約22至33度，南部地區約24至33度，東南部地區約23至31度，日間溫暖偏熱，早晚仍較涼可帶件薄外套出門。開工日，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區也局部有短暫陣雨偶有雷雨發生。中部以北及東部地區明顯轉涼，高溫將降至24至26度左右，中南部及東南部地區受影響較小，高溫仍可維持在30度以上。下週二（5日）東北季風減弱，但受華南雲雨區東移影響水氣仍多，西部地區降雨機會仍高，局部有短暫陣雨，其他地區局部有短暫雨發生。氣溫方面北部及東部地區仍較涼。下週三至下週五（6-8日）天氣穩定且氣溫逐漸回升，除東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨外，其他地區大致為多雲到晴天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨發生，外出請多留意午後天氣變化。