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IC設計龍頭聯發科日前舉辦法說會，執行長蔡力行預期AI ASIC將在今年貢獻20億美元營收，並目標維持拿下10%至15%的市佔率。外資高盛（Goldman Sachs）也發布報告，不僅重申「買進（Buy）」評等，更是把12個月目標價上調至5000元。聯發科4月狂飆，4度亮燈漲停；30日收盤價2610元，盤中最高觸及2685元達到歷史新高價。高盛報告看好，聯發科受次世代AI ASIC 專案驅動，2028年的獲利具備大幅上修空間，AI ASIC營收將從原先估計的190億美元，變成480億美元，將占公司營收66%。 AI ASIC 潛在市場規模（TAM）也從原先預估2028年的700億美元，上調至2027年達到700至800億美元。另外，聯發科在4月30日的法說會中，對AI ASIC的成長前景表現出比三個月前更為積極的態度。管理層調高了 AI ASIC 的潛在市場規模（TAM），並且針對投資者在先進封裝技術第二方案的疑慮，管理層表示該解決方案執行進度良好。聯發科雖受消費性電子影響，第一季淨利減少，但蔡力行在法說會指出，AI運算需求加速成長，公司從邊緣和雲端的結構性成長中顯著受益，尤其資料中心需求動能強勁，為美國超大型雲端客戶開發的加速器專案進展非常順利，目前正按計劃準備量產，預計AI ASIC業務將在今年第四季貢獻約20億美元的營收。展望第二季，蔡力行預估第二季營收介於新台幣1402億元至1492億元之間，季增持平至下滑，年增下滑約1%；毛利率估46%±1.5%，而以美元計價的全年營收預計將實現中至高個位數百分比的成長。