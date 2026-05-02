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▲「蛤?! Huh Pot 」火鍋以大量貝類來烹煮火鍋湯頭，很受民眾歡迎。（圖／翻攝蛤?! Huh Pot 市民創始店臉書）

曾是「熱炒一條街」 今卻1年內關10家店

市民大道盛況不再 行銷專家剖析三大原因

▲大巨蛋的開幕，也影響商圈轉移。（圖／記者葉盛耀攝）

台北市民大道四段商圈近期傳出多家知名店家歇業消息，包括指標性餐廳「蛤」火鍋及同集團的牛本色溫體牛，均已拉下鐵門貼出暫停營業公告。當地商圈坦言，該區域人潮銳減4成，短短一年內已有約10家店面收攤，由此可看出有「熱炒一條街」封號的市民大道四段一帶，如今人氣不再。號稱北台灣首家正宗卜卜蜆鍋的「蛤?! Huh Pot 」火鍋，主打以大量蛤蜊、蜆等貝類來做成港澳口味火鍋湯底，很受藝人、名人歡迎，在台北市共有兩家分店，其中的「台北忠孝店」在今年4月1日就已公告暫停營業，後又有網友發現，「市民創始店」疑似也早在4月16日便已關門，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上網查詢，發現在Google 地圖上兩家分店也都顯示暫停營業，再到訂位系統觀看，也都顯示「目前尚不開放線上訂位」。不僅「蛤?! Huh Pot 」，同屬於「真鼎餐飲」集團、同樣位於市民大道的「牛本色 溫體牛火鍋」同樣也拉下鐵門、公告暫停營業。根據《TVBS新聞網》報導，市民大道四段在此大約一年內，已經關了10家左右，對商圈來說打擊非常大。以往市民大道四段上，包含敦化南路到復興南路此段路也算是精華商圈，但是近年人潮變少，尤其頂好商圈這一帶更是銳減。行銷專家唐源駿提到三大原因，首先是商圈轉移，目前夜生活重心已轉移到信義商圈、圓山花博兩大區域，尤其信義區附近夜店愈開愈多，吸引年輕人聚集，而逛街人潮則轉至中山商圈。他更提到，大巨蛋的開幕影響更巨大，吸引店家聚集，再加上一旁松山文創園區一帶把信義區與大巨蛋連結起來變成更大的商圈。另外，市民大道一帶的店家都已老舊，也將會是業者不願意進駐開店的原因。