日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」創辦人池田喬俊，過去曾因狂掃台糖砂糖在機場驚動緝毒犬爆紅，如今再傳喜訊。他在Threads宣布已順利取得台灣健保卡，直呼「真的超級開心」，甚至準備用保護套隨身收藏。池田喬俊也感性表示，自己雖非台灣人，但深受台灣熱情與夢想吸引，如今已經在台灣就職，未來會持續努力，消息曝光後，一票網友都紛紛留言恭喜：「歡迎來當台灣人！祝你永遠用不上這張卡」。
「日本蘋果糖老闆」池田喬俊拿到健保卡了！興奮曬照：超開心
池田喬俊1日在Threads分享一個「非常個人的大消息」，他難掩興奮地表示：「我拿到台灣的健保卡了！真的超級開心。」雖然自己確實是外國人，不是台灣人，但同時也是跨越國籍，被台灣的熱情與夢想深深吸引的人，因此希望大家能多多關照、指教，「既然已經拿到健保卡了，我會在不讓自己真的受傷的前提下，不害怕挑戰，拼命努力到極限！」
至於為何能拿到健保卡，池田喬俊透露自己未來會詳細解釋，先講結論的話，就是他已經在台灣就職了。而為了好好珍惜健保卡，池田喬俊還笑喊，聽說卡片字樣會因摩擦逐漸變淡，因此打算放入保護套隨身攜帶珍藏。對他而言，這張卡不只是醫療保障，更象徵與台灣連結加深的重要一步。
貼文曝光後，湧入大量台灣網友留言祝賀，「祝你永遠用不上這張卡」、「恭喜老闆，祝在台灣事事順利」、「可以體驗一下，用健保卡去洗牙」、「恭喜可以體驗用健保卡排隊的日常了，但健保卡還是少用為妙」、「歡迎來當台灣人！非常歡迎各國人都來台灣生活」。
愛上台灣砂糖！池田喬俊「猛扛回日本」被誤認運毒爆紅
回顧池田喬俊爆紅的起點，身為販售蘋果糖的職人，他對台灣砂糖的高度著迷。池田喬俊曾公開表示，台灣砂糖在甜味與層次表現上更為立體，即便只包裹薄薄糖衣，也能帶出明顯香氣。2025年他來台一次購買大量台糖白砂糖，甚至裝滿行李箱帶回日本，畫面宛如「白粉」堆積，引發海關關注並驚動緝毒犬，意外在網路上掀起熱議。
事件曝光後，台糖董事長吳明昌不僅致贈特製白砂包裝造型抱枕與多款砂糖產品，還於同年12月邀請他來台交流。池田喬俊也現場示範蘋果糖製作，讓台糖員工親身體驗其手藝。他事後在X平台分享，此行讓他更了解進口流程、台灣水果供應與冷鏈設備，收穫頗豐。
有趣的是，池田喬俊帶著台糖贈送的抱枕與「黃金砂糖」、「本土甘蔗糖」等戰利品再度出境時，又引發安檢關注，不過他也笑稱這次「緝毒犬放假」，順利通關，讓整段經歷更添話題性。
隨著池田喬俊取得健保卡，不少人也關心外籍人士在台投保條件。依據衛生福利部中央健康保險署說明，須同時符合在台居留滿6個月，以及在台有受僱工作兩項條件。所謂居留滿6個月，包含連續居住或期間短暫出境但總天數扣除後仍達標。當符合資格後，投保單位可透過線上或臨櫃方式申請，約5至14個工作天即可取得健保卡。
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池田喬俊1日在Threads分享一個「非常個人的大消息」，他難掩興奮地表示：「我拿到台灣的健保卡了！真的超級開心。」雖然自己確實是外國人，不是台灣人，但同時也是跨越國籍，被台灣的熱情與夢想深深吸引的人，因此希望大家能多多關照、指教，「既然已經拿到健保卡了，我會在不讓自己真的受傷的前提下，不害怕挑戰，拼命努力到極限！」
至於為何能拿到健保卡，池田喬俊透露自己未來會詳細解釋，先講結論的話，就是他已經在台灣就職了。而為了好好珍惜健保卡，池田喬俊還笑喊，聽說卡片字樣會因摩擦逐漸變淡，因此打算放入保護套隨身攜帶珍藏。對他而言，這張卡不只是醫療保障，更象徵與台灣連結加深的重要一步。
愛上台灣砂糖！池田喬俊「猛扛回日本」被誤認運毒爆紅
回顧池田喬俊爆紅的起點，身為販售蘋果糖的職人，他對台灣砂糖的高度著迷。池田喬俊曾公開表示，台灣砂糖在甜味與層次表現上更為立體，即便只包裹薄薄糖衣，也能帶出明顯香氣。2025年他來台一次購買大量台糖白砂糖，甚至裝滿行李箱帶回日本，畫面宛如「白粉」堆積，引發海關關注並驚動緝毒犬，意外在網路上掀起熱議。
事件曝光後，台糖董事長吳明昌不僅致贈特製白砂包裝造型抱枕與多款砂糖產品，還於同年12月邀請他來台交流。池田喬俊也現場示範蘋果糖製作，讓台糖員工親身體驗其手藝。他事後在X平台分享，此行讓他更了解進口流程、台灣水果供應與冷鏈設備，收穫頗豐。
隨著池田喬俊取得健保卡，不少人也關心外籍人士在台投保條件。依據衛生福利部中央健康保險署說明，須同時符合在台居留滿6個月，以及在台有受僱工作兩項條件。所謂居留滿6個月，包含連續居住或期間短暫出境但總天數扣除後仍達標。當符合資格後，投保單位可透過線上或臨櫃方式申請，約5至14個工作天即可取得健保卡。