日圓持續疲軟，4月30日的日圓兌美元更一度貶破160整數關卡，為了阻止日圓急速貶值，日本政府和央行實施了外匯干預措施，是自2024年7月以來首次，日圓匯率一度回升至1美元兌155日圓區間。
根據《NHK》、《共同社》報導，由於日本官方這次干預，正值日本重要假期-黃金週，因此也引發市場廣泛猜測，認為日本政府和央行是為了應對投機者趁機做空日圓的風險。
日本財務省的財務官三村淳，昨（1日）接受傳媒採訪時，發言謹慎，並未多談政府是否進行了干預，但警惕的提到了投機活動。
三村淳還強調，日本長假「才剛開頭」，暗示當局不排除進一步干預，他的發言也被認為是考量到長假期間，日本市場參與者較少，匯率更易大幅波動的情況。
日本民間金融中介公司「東短リサーチ」推估，官方這波市場干預規模可能達到5兆日圓。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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三村淳還強調，日本長假「才剛開頭」，暗示當局不排除進一步干預，他的發言也被認為是考量到長假期間，日本市場參與者較少，匯率更易大幅波動的情況。
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