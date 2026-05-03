社群平台Dcard宣布推出全新「職業身份」，以及多項提升正向社群風氣的新功能，讓年輕世代在Dcard上建立屬於自己的職業社群身份並安心分享。同步攜手AI求職平台Cake聯合發布《2026真實薪資大調查》，透過彙整Dcard各行各業用戶主動分享的真實薪資數據，陪伴年輕人迎接全新社群身份並掌握職涯方向。其中包括美國從業的麻醉專科醫師年收入高達3600萬，還有調香師年薪500萬、「戀愛教練」年薪百萬，都讓人大開眼界。
Dcard用戶破1200萬 職場討論熱度飆升
2026年Dcard註冊用戶已超過1200萬，根據Dcard近兩年站上數據，工作職場相關看板的留言互動數，在18-25歲與26-34歲用戶中均名列所有看板類別前五名。
Dcard社群產品總監游敦皓表示：「我們持續觀察到工作與職場的討論趨勢，近一年更有66.7%的Dcard活躍用戶曾閱讀過工作相關文章，這代表的是年輕人出社會後，高度渴望找到處境相似的人互相討論。」
基於這項洞察，Dcard宣布推出全新「職業身份」社群功能，讓用戶自主建立，並自由選擇是否顯示職業身份，在保有隱私的前提下幫助用戶說出職場中不敢說的真心話，找到一群了解工作處境的同行，也能透過這項功能串起學生與社會人士之間的交流橋樑，陪著年輕世代從校園走向職場。
攜手Cake發布薪資調查 揭各行業真實收入
「我的薪水和同業相比合理嗎」、「想轉行但不知道收入是多少？」面對年輕世代對薪資與職涯發展的焦慮議題，Dcard也與Cake聯手推出《2026真實薪資大調查》，結合Dcard站上破萬筆用戶真實薪資資料，整理出熱門產業的年齡分布、工作地點與年薪排行，也吸引靈媒、接體員等過往較神秘職業的從業者主動分享薪資所得，在社群上掀起熱烈討論。
高薪卡友像是在美國執業的麻醉專科醫師年收達3600萬、軟體工程師年收1560萬；超酷職業包括調香師年收500萬、豪宅保母年收150萬、戀愛教練年收百萬，還有遊艇管家月薪約5萬、凶宅試睡員每年也能賺42萬。
後續由Cake專業獵才顧問團隊，針對科技業、服務業、金融保險業等產業別與整體職場趨勢，提供求職者追求高薪建議。只要註冊Dcard帳號並建立「職業身份」功能，用戶即可獲得此份報告，作為職涯規劃與談薪時的重要參考。
導入AI優化社群體驗 強化內容掌控度
除了「職業身份」外，《Dcard透明度報告》也分享多項以鼓勵正向社群風氣為核心、透過導入AI技術所推出的新社群功能。以協助用戶降低負面感受與提升內容掌控度兩大方向，先藉由「自動隱藏留言」降低不當留言對用戶的影響，並透過讓用戶能自行設定欲隱藏字詞的「自訂關鍵字隱藏」、可以直接封鎖不友善用戶的「匿名封鎖」以及可以調整政治相關內容出現比例的「政治內容偏好設定」，降低惡意攻擊與不當互動的影響，打造更友善、具自主性的社群空間。
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2026年Dcard註冊用戶已超過1200萬，根據Dcard近兩年站上數據，工作職場相關看板的留言互動數，在18-25歲與26-34歲用戶中均名列所有看板類別前五名。
基於這項洞察，Dcard宣布推出全新「職業身份」社群功能，讓用戶自主建立，並自由選擇是否顯示職業身份，在保有隱私的前提下幫助用戶說出職場中不敢說的真心話，找到一群了解工作處境的同行，也能透過這項功能串起學生與社會人士之間的交流橋樑，陪著年輕世代從校園走向職場。
「我的薪水和同業相比合理嗎」、「想轉行但不知道收入是多少？」面對年輕世代對薪資與職涯發展的焦慮議題，Dcard也與Cake聯手推出《2026真實薪資大調查》，結合Dcard站上破萬筆用戶真實薪資資料，整理出熱門產業的年齡分布、工作地點與年薪排行，也吸引靈媒、接體員等過往較神秘職業的從業者主動分享薪資所得，在社群上掀起熱烈討論。
高薪卡友像是在美國執業的麻醉專科醫師年收達3600萬、軟體工程師年收1560萬；超酷職業包括調香師年收500萬、豪宅保母年收150萬、戀愛教練年收百萬，還有遊艇管家月薪約5萬、凶宅試睡員每年也能賺42萬。
導入AI優化社群體驗 強化內容掌控度
除了「職業身份」外，《Dcard透明度報告》也分享多項以鼓勵正向社群風氣為核心、透過導入AI技術所推出的新社群功能。以協助用戶降低負面感受與提升內容掌控度兩大方向，先藉由「自動隱藏留言」降低不當留言對用戶的影響，並透過讓用戶能自行設定欲隱藏字詞的「自訂關鍵字隱藏」、可以直接封鎖不友善用戶的「匿名封鎖」以及可以調整政治相關內容出現比例的「政治內容偏好設定」，降低惡意攻擊與不當互動的影響，打造更友善、具自主性的社群空間。