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國民黨軍購路線之爭越演越烈，5月5日將再度召開黨團大會討論，預料加碼派和維持派將二度激辯。不過《NOWNEWS今日新聞》掌握，在國民黨副主席季麟連失言，噴出「賣黨求榮」揚言開除立法院長韓國瑜引發軒然大波後，國民黨仍未停止遊說力道。據了解，這兩天又有藍委接到黃復興系的將軍電話，要求「就是支持3800億+N」，鐵了心捍衛黨版。國民黨立委葉元之昨在政論節目上也證實，在季麟連失言事件後隔天，他接到來自黃復興的將軍電話，解釋為何要支持3800億+N的黨版軍購，是因為根據軍方建軍計畫，通常都是先有需求、系統再跟美方詢價，才有發價書，第一批是3500億，第二批都沒有就是空白授權，黨部希望他們支持3800億。不過葉元之也說，這就是屬於大家討論，無論如何也不能說8000億就是賣黨求榮，這樣大家不能接受。另外有不分區立委也向《NOWNEWS今日新聞》證實，接到來自過去是地方黃復興黨部主委，後來併入地方黨部變成副主委的「關心電話」，要求5月5日黨團大會上，仍必須堅持3800億+N軍購條例，鐵了心就是要捍衛到底。文傳會主委尹乃菁日前透露，黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過3800億就是抱美國大腿、親美派、中情局（CIA）走狗，這樣的聲音很多是老將軍。有區域藍委透露，近期很多來自黃復興系統的電話，一再重申「你們不能當美國人走狗，不可被美國人予取予求」，要求力挺3800億+N黨版軍購；更有甚者直接開罵表態8000億軍購藍委「你們都是美國派來的，數典忘祖，不要臉、混蛋」，還揚言2028立委不投，威脅性十足。