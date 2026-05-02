1992年震驚全台的「麥當勞爆炸案」，在上月28日滿34年，隨著警方在社群平台發文追思再度被提起。當年歹徒陳希杰為了籌備結婚基金，在北市的麥當勞投設炸彈，防爆警員楊季章接獲報案後，留下一句：「我值班，就我來吧」就前往現場，沒想到炸彈爆破威力讓他當場雙手斷裂、五臟六腑被震碎，最終宣告不治。楊季章當時沾滿血跡的防爆衣事後被陳列於警察博物館，作為英雄犧牲的見證。英勇殉職的回憶也再次勾起社會記憶，也讓警界同仁至今難以釋懷。
嫌犯安置炸彈在麥當勞 勒索業者600萬
1992年4月，嫌犯陳希杰為了籌備結婚基金，在台北市一間麥當勞內暗中安置炸彈，並向業者勒索600萬元，揚言若未依要求付款就會引爆。業者隨即報警，警方迅速啟動防爆機制，派員到場處理。
楊季章自願拆彈 獨自進入男廁
調查發現，嫌犯安置的爆裂物並非一般裝置，而是設有水銀傾斜引爆機關，一旦角度改變就可能瞬間爆炸，拆除難度極高。當時年僅24歲的防爆隊員楊季章考量到任務危險性，主動向隊友表示：「今天是我值班，就讓我來處理吧。」隨即要求所有同仁與媒體撤離至安全距離，獨自穿戴防爆衣進入男廁執行拆解任務。
楊季章拆彈過程觸發爆炸 宣告不治英勇殉職
然而因為水銀裝置極易受震動影響，楊季章在嘗試移動炸彈時不幸觸發。強大的爆破威力導致男廁牆壁震裂，楊季章當場雙手斷裂、五臟六腑都被震碎，受創嚴重。儘管醫療團隊全力搶救，最終仍宣告不治，殉職於這場爆炸案中。同袍在現場目睹慘狀，成為警界至今難以抹滅的傷痛。
爆炸案推動警界制度改革 防爆衣陳列警察博物館
楊季章的殉職震撼全國，直接推動了台灣警察防爆制度的重大改革。案件發生後，警方痛定思痛，全面檢討防爆裝備與標準作業程序，並建立了更嚴格的拆解規範。楊季章沾滿血跡的防爆衣事後也被陳列於警察博物館，作為英雄犧牲的見證。
更令人惋惜的是，他生前的交往對象，正是「玉女掌門人」蘇慧倫的姊姊、昔日活躍於歌壇的玉女歌手蘇霈（原名蘇愛倫）。據悉，蘇霈當年得知噩耗後情緒一度崩潰，難以承受這突如其來的打擊，而這段未能走到最後的感情，也成為她心中長久以來難以抹去的遺憾。
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1992年4月，嫌犯陳希杰為了籌備結婚基金，在台北市一間麥當勞內暗中安置炸彈，並向業者勒索600萬元，揚言若未依要求付款就會引爆。業者隨即報警，警方迅速啟動防爆機制，派員到場處理。
楊季章自願拆彈 獨自進入男廁
調查發現，嫌犯安置的爆裂物並非一般裝置，而是設有水銀傾斜引爆機關，一旦角度改變就可能瞬間爆炸，拆除難度極高。當時年僅24歲的防爆隊員楊季章考量到任務危險性，主動向隊友表示：「今天是我值班，就讓我來處理吧。」隨即要求所有同仁與媒體撤離至安全距離，獨自穿戴防爆衣進入男廁執行拆解任務。
然而因為水銀裝置極易受震動影響，楊季章在嘗試移動炸彈時不幸觸發。強大的爆破威力導致男廁牆壁震裂，楊季章當場雙手斷裂、五臟六腑都被震碎，受創嚴重。儘管醫療團隊全力搶救，最終仍宣告不治，殉職於這場爆炸案中。同袍在現場目睹慘狀，成為警界至今難以抹滅的傷痛。
爆炸案推動警界制度改革 防爆衣陳列警察博物館
楊季章的殉職震撼全國，直接推動了台灣警察防爆制度的重大改革。案件發生後，警方痛定思痛，全面檢討防爆裝備與標準作業程序，並建立了更嚴格的拆解規範。楊季章沾滿血跡的防爆衣事後也被陳列於警察博物館，作為英雄犧牲的見證。
更令人惋惜的是，他生前的交往對象，正是「玉女掌門人」蘇慧倫的姊姊、昔日活躍於歌壇的玉女歌手蘇霈（原名蘇愛倫）。據悉，蘇霈當年得知噩耗後情緒一度崩潰，難以承受這突如其來的打擊，而這段未能走到最後的感情，也成為她心中長久以來難以抹去的遺憾。