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▲ 經聯繫家屬確認，研判其長期遭特定對象以感情方式詐騙，該案再次成功攔阻，避免財產重大損失。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市名謝姓出家人（82歲）欲解除壽險並提領鉅額現金，行員察覺情況有異，疑似遭詐騙，遂立即通報警方趕赴現場，發現謝男一下表示欲將款項作為生活費，隨後又改口是為協助妹妹用錢，甚至表示將交付朋友辦理簽證、前往越南，說詞前後反覆，所幸警方及時破解該「網路愛情詐騙」手法。即時保住欲欲提領之壽險金美金3萬1,588元（約新臺幣百萬元）。高市警局鳳山分局文山派出所於115年4月23日9時40分許，接獲位於鳳山區文衡路之銀行通報，指稱一名謝姓出家人（82歲）欲解除壽險並提領鉅額現金，行員察覺情況有異，疑似遭詐騙，遂立即通報警方到場協助。警方趕赴現場後了解，該名謝男起初表示欲將款項作為生活費使用，隨後又改稱是為協助妹妹用錢，甚至表示將交付朋友辦理簽證、前往越南居住兩年，說詞前後反覆，內容明顯不一致，引起員警高度警覺。員警鄭宇呈、林庭竹、余金霖隨即耐心關懷提問，並依實務經驗研判，該情形極可能為常見之「網路愛情詐騙」手法。經警方進一步說明詐騙集團常以感情關係為由，誘騙被害人匯款或交付款項之案例後，最終打消解除壽險之念頭，成功保住原欲提領之壽險金美金3萬1,588元（約新臺幣百萬元）。警方事後複查發現，謝男過去曾於他轄多次遭攔阻類似情形，亦曾有女性陪同前往辦理相關業務，經聯繫家屬確認，研判其長期遭特定對象以感情方式詐騙，本案再次成功攔阻，避免財產重大損失。鳳山分局表示，詐騙手法層出不窮，尤以「假交友、真詐財」之愛情詐騙最易使民眾陷入情感陷阱，進而失去判斷能力。呼籲民眾，如遇網路認識對象要求金錢往來、代辦投資或出國等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，共同守護自身財產安全。