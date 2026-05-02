隨著 5 月氣溫節節攀升，全台機車族最痛苦的莫過於脫下頭盔那一刻的「萬年油頭味」。近日一名人妻在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，老公因體質屬於油頭，即便定期清洗內襯，深層異味依然難消。她最後祭出「1清潔神物」進行大清消，沒想到整顆浸泡後竟洗出驚人的「土石流黃泥水」，視覺衝擊力引發萬名網友瘋傳。
🟡 浸泡 1 年驚現「黃泥漿水」！網友：差點換老公
該名網友發文指出，老公的安全帽即便有洗內襯，最深層還是散發異味。她突發奇想，買來號稱「主婦救星」的過碳酸鈉，並準備溫水將整顆安全帽浸泡其中。沒想到才剛泡下去，盆子裡的水瞬間變成黃褐色且混濁不堪，猶如土石流現場，讓她震驚直呼：「才買一年多，外面的洗安全帽機根本治不到深層！」
雖然洗後的安全帽變得非常清香，但不少網友被那盆「黃泥水」嚇壞，紛紛留言：「這顏色...妳的安全帽溶解了嗎？」、「看完我決定等一下也幫我老公洗一下」。
🟡 過碳酸鈉清潔力強大！但要注意「清潔禁忌」
這款被封為清潔神物的過碳酸鈉，其實是一種氧系漂白水，可視為固體的雙氧水。與溫水混合後會產生氧氣、碳酸鈉與過氧化氫，無毒且清潔力極強，常被用來清潔洗衣槽、抽油煙機與茶垢，發黃的衣服也能瞬間變白。
不過，在使用時有三大禁忌務必留意：
🟡 安全帽業者與資深機車族提醒：這材質別亂泡！
儘管除臭效果驚人，但安全帽業者與資深機車族也紛紛提出警告：這種「全顆浸泡法」恐有嚴重安全隱憂。內行網友指出，安全帽內部的緩衝核心是「保麗龍（EPS）」，且與外殼接合多使用膠體固定。過碳酸鈉屬於弱鹼性且具強氧化力，整顆長時間浸泡可能會導致保麗龍結構變質、脆化或膠體鬆脫。
業者建議，安全帽最好挑選「全內襯可拆洗」的款式，並固定 2 至 3 年更換，最長不宜超過 5 年。若汗水與油脂問題嚴重，日常可戴「騎士頭套」阻隔，並固定換洗頭巾，這才是兼顧清潔與「保命」性能的上策。
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該名網友發文指出，老公的安全帽即便有洗內襯，最深層還是散發異味。她突發奇想，買來號稱「主婦救星」的過碳酸鈉，並準備溫水將整顆安全帽浸泡其中。沒想到才剛泡下去，盆子裡的水瞬間變成黃褐色且混濁不堪，猶如土石流現場，讓她震驚直呼：「才買一年多，外面的洗安全帽機根本治不到深層！」
雖然洗後的安全帽變得非常清香，但不少網友被那盆「黃泥水」嚇壞，紛紛留言：「這顏色...妳的安全帽溶解了嗎？」、「看完我決定等一下也幫我老公洗一下」。
這款被封為清潔神物的過碳酸鈉，其實是一種氧系漂白水，可視為固體的雙氧水。與溫水混合後會產生氧氣、碳酸鈉與過氧化氫，無毒且清潔力極強，常被用來清潔洗衣槽、抽油煙機與茶垢，發黃的衣服也能瞬間變白。
不過，在使用時有三大禁忌務必留意：
- 避開鋁製品： 鋁製材質接觸後會產生化學反應變黑。
- 保護塗層： 不沾鍋或有抗污塗層的用具應避免使用。
- 材質限制： 羊毛、蠶絲等蛋白質纖維不可浸泡，以免布料變薄或毀損。
儘管除臭效果驚人，但安全帽業者與資深機車族也紛紛提出警告：這種「全顆浸泡法」恐有嚴重安全隱憂。內行網友指出，安全帽內部的緩衝核心是「保麗龍（EPS）」，且與外殼接合多使用膠體固定。過碳酸鈉屬於弱鹼性且具強氧化力，整顆長時間浸泡可能會導致保麗龍結構變質、脆化或膠體鬆脫。
業者建議，安全帽最好挑選「全內襯可拆洗」的款式，並固定 2 至 3 年更換，最長不宜超過 5 年。若汗水與油脂問題嚴重，日常可戴「騎士頭套」阻隔，並固定換洗頭巾，這才是兼顧清潔與「保命」性能的上策。