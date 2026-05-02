五一勞動節連假吹8級強風！中央氣象署發布「陸上強風特報」，今日上午至晚上（3日）西南風增強，沿海要留意平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。且週日晚間有鋒面通過加東北季風增強，開工日各地變天轉雨，尤其是中部以北地區有較大雨勢發生機會。
⚠️強風特報
📌影響時間：03日上午至03日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、臺東縣、連江縣
氣象署預報指出，周六、周日白天各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，周日午後大臺北及東北部地區亦有局部短暫雷陣雨。
周日晚起至下周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。
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📌影響時間：03日上午至03日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、臺東縣、連江縣
周日晚起至下周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。