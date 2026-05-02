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▲梅莉史翠普（如圖）受訪時親自為觀眾解答，強調角色並非以安娜溫圖為原型。（圖／摘自IMDb）

電影《穿著PRADA的惡魔2》近期上映，《Vogue》前總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）被視為是劇中時尚女魔頭「米蘭達」的原型。「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）透露當年電影開拍時，各大名牌深怕得罪而不敢出借自家衣服；安娜溫圖在時尚圈擁有極大聲量，外媒更曾報導她的年薪高達400萬美元（約新台幣 1.2億元），甚至每年還有20萬美元（約新台幣630萬元）的治裝費、司機接送等，待遇不輸女明星。安娜溫圖是時尚界的重要人物，據悉她冷漠、苛刻的性格被稱作「核武溫圖」，根據外媒報導，她2005年擔任《Vogue》主編時的年薪為200萬美元（約新台幣 6300萬元），經過多次晉升年薪高達400萬美元（約新台幣 1.2億元），且每年還有20萬美元（約新台幣630萬元）的治裝費，甚至還有司機接送等待遇。自《穿著PRADA的惡魔》上映以來，「米蘭達」一角因強勢作風與時尚權威形象，被認為是影射安娜溫圖，甚至因此讓劇組一度陷入無名牌衣可穿的窘境，品牌都深怕得罪安娜本人而遭到封殺。不過梅莉史翠普受訪時親自為觀眾解答，強調角色並非以她為原型，表示米蘭達的靈感是來自兩位電影圈重量級人物麥克尼可斯、克林伊斯威特。而《穿著PRADA的惡魔2》上映前，安娜溫圖與梅莉史翠普驚喜同框，瞬間引發話題，原本預期安娜將在片中驚喜現身，不過最終客串片段卻無緣登上大銀幕，大衛法蘭柯（David Frankel）透露不得不全數刪除畫面的原因：「很遺憾的是，安娜比我們設定的Cue點還要早開始走位演戲，導致攝影機來不及對焦，畫面完全失焦。」苦笑說完全沒有勇氣要求對方再拍一次。