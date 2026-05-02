全台知名漁業觀光盛事「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」將於今（2）日登場，活動將至7月5日，屏東縣政府表示，今年大玩創意，將黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子「東港三寶」化身為 Q 版職人角色，長達兩個月活動也相當多元，包含集結海洋音樂會、美食宴與大鮪市集。今晚則將舉辦「海洋音樂會」，表演卡司包含周湯豪、戴愛玲、孫淑媚等歌手，《NOWNEWS今日新聞》整理卡司、直播平台與交通停車等資訊。

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「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」活動由「海洋音樂會」揭開序幕，將於今（2）日登場，由周湯豪、戴愛玲、孫淑媚等歌手領軍；5月9日「琉住你音樂會」則移師小琉球，卡司包含鼓鼓呂思緯、白安、朱海君等。

▲「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」活動由「海洋音樂會」揭開序幕，表演卡司也曝光。（圖／取自i屏東～愛屏東臉書）
▲「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」活動由「海洋音樂會」揭開序幕，表演卡司也曝光。（圖／取自i屏東～愛屏東臉書）
屏東縣政府提到，還有「美食推廣宴」將於6月6日在東隆宮登場，融合辦桌文化與紅寶石歌廳秀，由康康、陳孟賢等知名台語歌手帶來多首好歌。6月13日至14 日則在大鵬灣舉辦「大鮪市集」，集結百家海味攤商，更有高爾宣等人登台表演，當晚更有煙火秀等。6月27日壓軸的「經典之夜」，更有實力派唱將任賢齊坐鎮。

屏東縣政府補充，今年活動更跨界與台灣菸酒、豆油伯合作推出限定商品，並祭出限量「東港三寶鑰匙圈」供消費兌換。針對遠道而來的旅客，高鐵假期推出多款行程，台北出發甚至可享「送黑鮪魚一日遊」超值優惠。

🟡「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」開幕活動：

活動：海洋音樂會

時間：2026年5月2日（六）19:00－22:00

地點：東港東新路（東新國中前）

表演卡司：周湯豪、孫淑媚、戴愛玲、草屯囝仔、洪暐哲、郭嘉誼

直播平台i屏東～愛屏東臉書粉絲專頁

▲「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」海洋音樂會場地配置圖（圖／「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」官網）
▲「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」海洋音樂會場地配置圖（圖／「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」官網）
🟡「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」開幕活動交通管制與停車：

管制時間：2026年5月2日17:00－23:00

管制路段：東新路（沿海路至大利路段）

管制措施：該路段禁止車輛通行，請多加留意

機車停車場：東新國中

汽車停車場：東新路兩側（大利路二段至大同路段）

🟡「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」海洋音樂季交通：

📍搭台鐵：
▪️搭乘臺鐵至「屏東火車站」，下車後步行至「屏東轉運站」轉乘8202公車路線至「安泰醫院」站，下車後步行約10-15分鐘可抵達。
▪️搭乘臺鐵至「潮州火車站」，下車後步行至「潮州轉運站」轉乘519、8213、8215公車路線至 「安泰醫院」站，下車後步行約10-15分鐘可抵達。

📍搭客運：
自高雄建國站搭乘9117A、9127路線至「安泰醫院」站，步行約10-15分鐘可抵達。

📍自行開車：
南下：
▪️國道3號→林邊交流道末端→台17線→東新路
▪️國道1號→台88線→國道3號→台17線→東新路
▪️國道1號→台88線→萬丹交流道→台27線→台17線→東新路

北上：
▪️台1線→台17線→東新路

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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