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國民黨不分區立委葛如鈞日前主張，應將「台獨言論」納入《國家安全法》查辦。對此，民進黨立委陳培瑜痛斥，身為我國的立法委員，卻企圖推動一部可能將「捍衛中華民國」入罪的法案，在法理與邏輯上極度錯亂，把政治主張與危害國安混為一談，根本就是在對齊香港，企圖在台灣制定「台版國安法」。葛如鈞日前表示，台獨言論必須納入國安法管制，否則就是雙標。他強調，因為主張台獨言論會危及國家安全，升高社會對立，造成情勢緊張。對此，陳培瑜說，對於葛如鈞提出如此嚴重違背民主憲政精神的主張，他必須表達最嚴正的駁斥與深切的憂慮，此一言論最荒謬且危險之處在於，完全忽略了中共對「台獨」的定義。陳培瑜指出，在中共當局的眼中，只要拒絕接受一國兩制、主張「中華民國是主權獨立國家」，甚至僅是在國際場合展示青天白日滿地紅旗幟，皆被北京當局定義為「分裂國家」的台獨行為。陳培瑜續指，若將對岸無限上綱的政治標籤引入我國法規，等同於讓北京來定義台灣的國家安全，屆時任何捍衛中華民國主權、單純熱愛這片土地的國人，都可能成為被查辦的對象。陳培瑜提到，身為我國的立法委員，卻企圖推動一部可能將「捍衛中華民國」入罪的法案，在法理與邏輯上極度錯亂，企圖將言論審查「武器化」，把政治主張與危害國安混為一談，根本就是在對齊香港，企圖在台灣制定「台版國安法」。陳培瑜說，面對外部持續的威脅，台灣必須防範裡應外合、出賣國家利益的行為，絕不容許讓威權統治的思想審查在台灣復辟。陳培瑜表示，在此鄭重承諾，將持續在立法院堅守崗位、嚴格把關，絕不容許任何企圖假藉國安之名、行威權復辟之實的荒謬主張在國會發酵，「台灣的未來，由台灣人民共同決定！」