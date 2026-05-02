五一勞動節連假好天氣！今明兩天高溫上看30度，且天氣穩定，不過周日（3日）晚間有鋒面通過影響，明晚到下周一影響最劇烈，屆時全台都有局部雨，尤其中部以北可能出現較大雨勢。

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開工日鋒面雨襲！中部以北雨勢最大

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今（2）日各地大致為穩定的天氣，迎風面花蓮、台東、恆春半島雲量稍多，偶爾有零星降雨；午後山區有局部雷陣雨，今天到明天白天天氣都穩定，氣溫會更溫暖。

不過周日午後雷陣雨範圍擴大，增加北部、宜蘭地區，明晚到下周一鋒面逐漸靠近並通過，中部以北可能出現較大雨勢，全台各地有局部或明顯降雨，可能伴隨短暫陣雨，局部較大雨勢或短暫雷雨。

▲明晚到下周一鋒面逐漸靠近並通過，中部以北可能出現較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲明晚到下周一鋒面逐漸靠近並通過，中部以北可能出現較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）
下周二鋒面通過，不過仍受華南雲雨區水氣影響，西半部降雨仍明顯，且可能出現局部雷雨，東半部也有局部降雨狀況。

整體而言，明晚到下周二天氣不穩定，下周三才會逐漸轉穩，風向偏東風到東南風，東部有些微降雨，西半部以午後雷陣雨為主。

下周一氣溫轉涼！北台灣探24度

未來溫度趨勢，今日清晨北台灣低溫探20度至21度，還是偏涼。今明兩天北台灣氣溫會明顯升高，各地高溫可達30度以上，周日台東可能出現焚風，周日會更熱。

不過周日晚間鋒面開始影響，下周一溫度將明顯下降，北部氣溫下探24度至25度；下周二因華南雲雨區水氣影響，北部、中南部氣溫也偏涼。下周三為著雲雨區離開，恢復多雲到晴的天氣，氣溫會逐漸上升。

▲下周一溫度將明顯下降，北部氣溫下探24度至25度。（圖／中央氣象署提供）
▲下周一溫度將明顯下降，北部氣溫下探24度至25度。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...