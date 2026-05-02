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有台北市民近期反映，市區內老鼠變多，引發議論。台北市長蔣萬安今（2）日表示，跨局處會議都有討論，從年初就進行計畫性清掃，所以1999進線數量有下降。對於民進黨北市議員林亮君質疑，北市府投放老鼠藥，恐導致家庭寵物誤食，蔣萬安說，都是依照中央核可環境用藥，同時也會在市場、商圈、餐廳全面清消，也呼籲市民不讓鼠來、鼠吃、鼠住，大家一起共同維護環境整潔。台北市長蔣萬安今陪同北市議員李柏毅到景美市場送千朵康乃馨，針對市民反映老鼠增加一事，他說跨局處會議都有討論，從年初開始就進行計畫性清掃，還有整個環境整潔，所以從1999進線的數量來看有下降趨勢。當然絕不輕忽，所以包括環保局、衛生局、民政局、市場處、商業處等，依然依照規劃進行整體環境清消。針對綠委沈伯洋稱可以用國際上干擾老鼠繁殖賀爾蒙藥劑，比投藥還有用，蔣萬安說，環保局昨天有對外說明，目前使用的是中央核可的環境用藥，那在跨局的會議裡面，每個選項都有討論，所以還是一切必須要尊重專家學者的意見。至於民進黨北市議員林亮君質疑投藥可能有小動物誤食的疑慮，蔣萬安說，目前都是依照包括中央核可的環境用藥。當然也會針對市場、商圈、餐廳等，進行全面環境清消，不只是投藥，更重要環境的整潔，以及再次呼籲所有的市民，不讓鼠來，不讓鼠吃，不讓鼠住等幾個原則，大家一起共同維護環境整潔。