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▲花蓮縣觀光旅館商業同業公會推出的「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

花蓮雙飯店聯名優惠 同行者須有一位年滿60歲

▲訂房方式是在各家飯店專屬網頁中，點選想要搭配組合的飯店即可，並顯示不同售價。（圖／翻攝花蓮美侖大飯店官網）

各家飯店也額外加碼優惠 太魯閣晶英早餐可中午吃還贈送接駁

花蓮縣觀光旅館商業同業公會宣告，攜手六大指標性觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，針對年滿60歲以上旅人，推出雙飯店聯名住宿方案，平日雙人同行每房從6600元起至1萬7000元，相當於房價最低每人每晚才1650元。優惠活動可於任一合作飯店官網完成訂房，並於退房時取得第二間指定飯店住宿憑證，後續再自行於合作飯店官網預訂入住日期。即日起，於各飯店官網可下訂。此次花蓮縣觀光旅館商業同業公會推出的「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，六家參與飯店名單包含優惠針對年滿60歲以上旅人，推出雙飯店聯名住宿方案，入住條件為至少一位旅客年滿60歲。各飯店組合房價依搭配方式，平日從6600元起至1萬7000元不等，每間飯店提供雙人入住，一泊一食或一泊二食。以最低價的花蓮美侖大飯店為例，從專屬訂房網頁下訂，可於平台再選擇第二晚要搭配的飯店，組合出的價格不同，例如搭配理想大地組合價9600元、搭配太魯閣晶英組合價11600元，當然最優惠者就是兩晚皆是花蓮美侖大飯店，僅需6600元，等於每人每晚房價僅需要1650元。花蓮縣觀光旅館商業同業公會強調，本次專案以「兩段式旅程」為核心設計，旅人不需連續住宿同一飯店，而是可依自身步調自由安排兩段旅程，從峽谷山林、海岸景觀到縱谷田園，串聯花蓮不同地景風貌。六家飯店也都針對「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」推出加碼優惠，像是太魯閣晶英酒店就提到，，另加贈