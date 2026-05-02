花蓮縣觀光旅館商業同業公會宣告，攜手六大指標性觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，針對年滿60歲以上旅人，推出雙飯店聯名住宿方案，平日雙人同行每房從6600元起至1萬7000元，相當於房價最低每人每晚才1650元。優惠活動可於任一合作飯店官網完成訂房，並於退房時取得第二間指定飯店住宿憑證，後續再自行於合作飯店官網預訂入住日期。即日起，於各飯店官網可下訂。

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此次花蓮縣觀光旅館商業同業公會推出的「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，六家參與飯店名單包含太魯閣晶英酒店、花蓮美侖大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店及瑞穗天合國際觀光酒店。

▲花蓮縣觀光旅館商業同業公會推出的「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）
▲花蓮縣觀光旅館商業同業公會推出的「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）
花蓮雙飯店聯名優惠  同行者須有一位年滿60歲

優惠針對年滿60歲以上旅人，推出雙飯店聯名住宿方案，入住條件為至少一位旅客年滿60歲。各飯店組合房價依搭配方式，平日從6600元起至1萬7000元不等，每間飯店提供雙人入住，一泊一食或一泊二食。

以最低價的花蓮美侖大飯店為例，從專屬訂房網頁下訂，可於平台再選擇第二晚要搭配的飯店，組合出的價格不同，例如搭配理想大地組合價9600元、搭配太魯閣晶英組合價11600元，當然最優惠者就是兩晚皆是花蓮美侖大飯店，僅需6600元，等於每人每晚房價僅需要1650元。

▲訂房方式是在各家飯店專屬網頁中，點選想要搭配組合的飯店即可，並顯示不同售價。（圖／翻攝花蓮美侖大飯店官網）
▲訂房方式是在各家飯店專屬網頁中，點選想要搭配組合的飯店即可，並顯示不同售價。（圖／翻攝花蓮美侖大飯店官網）
花蓮縣觀光旅館商業同業公會強調，本次專案以「兩段式旅程」為核心設計，旅人不需連續住宿同一飯店，而是可依自身步調自由安排兩段旅程，從峽谷山林、海岸景觀到縱谷田園，串聯花蓮不同地景風貌。

各家飯店也額外加碼優惠  太魯閣晶英早餐可中午吃還贈送接駁

六家飯店也都針對「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」推出加碼優惠，像是太魯閣晶英酒店就提到，專案加碼禮遇，除了早餐供應時段延長至中午﹑下午提供悠閒微醺蒔光暢享飲品與小點，晚餐提前預訂另享85折優惠之外，另加贈每房兩位花蓮車站或機場定時定點接駁服務

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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