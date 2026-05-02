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總統賴清德今（2）日表示，政府正積極推動 「癌症治療三箭」，期盼透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、以及建立百億癌症新藥基金，有效對抗癌症，讓國人更健康，並期許在2030年前，將「癌症標準化死亡率」降低三分之一，亦盼透過公私協力共同朝「健康台灣」的願景邁進。賴清德上午以錄影方式為「第30屆台灣癌症聯合年會」致詞時表示，作為台灣首位醫師出身的總統，打造「健康台灣」是他努力推動的國政願景，其中，對於癌症的醫療照護，更是落實「健康台灣」的重中之重，所以，他特別設下目標，希望在2030年前將「癌症標準化死亡率」降低三分之一。賴清德提到，為了達成這個目標，政府正積極推動「癌症治療三箭」，期盼透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、以及建立百億癌症新藥基金，來有效對抗癌症，讓國人更健康。賴清德說，首先，去年全國的癌症篩檢服務量已經突破600萬人次，相較於前年大幅增加25.7%，並協助超過7.6萬民眾，及早發現、及早治療，今年，將更進一步擴大篩檢，希望幫助更多民眾在癌症初期就獲得妥善治療。其次，癌症治療必須走向精準化。賴清德說，政府已經將次世代基因定序檢測（NGS）逐步納入健保給付，幫助病友精準媒合最適切的用藥，掌握黃金治療期；也設立專責的評估中心，加速新藥引進的速度，讓病友能更快地使用與國際接軌的先進治療，為癌症治療帶來希望。第三，行政院去年將50億元公務預算挹注全民健保基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，透過收載7項新藥與3項擴增給付，實質造福約3,500名病友。賴清德說，今年將持續挹注50億元，逐步落實百億癌症新藥基金的承諾，用多少、補多少，讓需要的病友都能夠獲得妥善的照顧。賴清德說，「健康台灣」的願景，需要公私協力與跨領域的共同努力，他要再次感謝「台灣癌症聯合年會」，每年匯聚超過3,000名醫療專業人員，經由腦力激盪與實務分享，讓台灣有更強大的癌症醫療與研究能量，來支持台灣的癌症防治工作。