國民黨內部就軍購特別條例金額意見嚴重分歧，台中市長盧秀燕今天被問及對黨內「大亂鬥」的看法，媽媽市長再度搬出她的5字真言，連喊「家和萬事興」。上次她公開講「家和萬事興」，是今年3月在美國波士頓僑宴演說時；去年國慶晚會在台中，她致詞時也在總統賴清德面前喊「家和萬事興」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台中市長盧秀燕今（2）日出席南屯區萬和宮媽祖契子女祈福法會、贈匾「萬和安民」，會後媒體問及國民黨陷入軍購案之亂的看法。盧秀燕說，誠如剛才她致詞所說的「家和萬事興」，不管是城市、家庭、國家、任何一個組織，「家和，萬事才會興」。 相關新聞 趙少康狂罵黨版軍購！國民黨深夜開撕：+N能減少浮編預算的機會國民黨軍購是假的？尹乃菁鬆口：條例審查本就沒有+N幕後／力抗鄭麗文！黨團激辯軍購 市長參選人嗆：3800還要選？國民黨發瘋？不爽韓國瑜挺8千億軍購 季麟連怒喊開除黨籍 顏幸如編輯記者喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...作品集 盧秀燕軍購案國民黨