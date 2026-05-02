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國民黨內部就軍購特別條例金額意見嚴重分歧，台中市長盧秀燕今天被問及對黨內「大亂鬥」的看法，媽媽市長再度搬出她的5字真言，連喊「家和萬事興」。上次她公開講「家和萬事興」，是今年3月在美國波士頓僑宴演說時；去年國慶晚會在台中，她致詞時也在總統賴清德面前喊「家和萬事興」。台中市長盧秀燕今（2）日出席南屯區萬和宮媽祖契子女祈福法會、贈匾「萬和安民」，會後媒體問及國民黨陷入軍購案之亂的看法。盧秀燕說，誠如剛才她致詞所說的「家和萬事興」，不管是城市、家庭、國家、任何一個組織，「家和，萬事才會興」。