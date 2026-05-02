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▲天后闆妹（右）找范姜彥豐（左）來當自家產品的一日店長，還笑稱包養他的女兒，有什麼事都可以靠她。（圖／記者嚴俊強攝）

▲范姜彥豐在台中出席一日店長活動，表示之後還會有戲劇演出，並且也在創作歌曲，回讓觀眾看到自己的新作品。（圖／記者嚴俊強攝）

啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）爆發不倫戀，粿粿的丈夫范姜彥豐提告，兩人被判要付出百萬賠償金，但粿粿卻反控范姜彥豐偷iPad，士林地檢署已偵辦，范姜彥豐也已否認偷竊。今（2）日他在台中出席活動，表示對於調查結果一點都不擔心，對此冷回：「他們可能沒招了吧。」這一連串的家事風暴，讓186公分的范姜彥豐顯得有些削瘦，他坦言前陣子剛好腸胃炎，體重本來73、4公斤， 現在可能剩70公斤左右。范姜彥豐為天后闆妹的仙女水等產品出席一日店長活動，對於家事原本並無禁忌，不過公關人員幾度阻擋媒體提問，深怕模糊活動焦點，他到最後還是沒有閃躲，天后闆妹也適時的幫忙救場，氣氛變得輕鬆不少。雖然范姜彥豐瘦了3公斤，卻不是被家事風暴影響心情，而是剛好得了腸胃炎，聽到粿粿提告他偷iPad則是回嗆：「他們可能沒招了吧？」自信並未偷竊，不怕調查。即將到來的母親節，范姜彥豐會和兄弟姊妹找媽媽一起吃飯，也會關心媽媽的健康。現階段把家人照顧好，就是他的要務，女兒也是他最重要的。他更感謝家人一直都很支持他、力挺他，至於未來還會不會碰上合適的對象，現在都沒有想太多，也承認「身分證後面仍是原本的樣子」，意思就是和粿粿尚未離婚，目前還沒回復單身，但他也稱會按照司法程序一步一步來。經過了一番家事上的風暴，范姜彥豐現在是從出席活動開始回到公眾眼前。被問到他現在是不是被天后闆妹「包養」？她打趣說道：「我是包養她的女兒，我力挺他，什麼都可以交給我，判決書不好意思發也可以交給我幫忙發。」范姜彥豐則透露接下來會有戲劇的演出，也在持續創作歌曲，希望以後有作品能夠呈現給大家。問他粿王有否向他當面道歉？他語帶玄機回答：「就是大家現在看到的這樣，事情都交由律師處理。」顯然粿王除了在社群網站上的發文外，沒有當面對他表示什麼，他也不諱言之後還有很多事情要解決，仍有其他案件，卻沒解釋具體是什麼樣的情況。