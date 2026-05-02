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▲消防人員攜帶繩索與救援裝備，徒步深入北大武山事故現場展開搜救。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東縣消防局今（2）日凌晨4時12分接獲報案，指出一行3人前往泰武鄉北大武山登山，行經北大武登山口往舊筏灣路段時，其中1名女性山友不慎滑落約6公尺深邊坡，情況緊急。消防局隨即調派泰武、來義、潮州、內埔及萬丹分隊，並出動特種搜救大隊，共計8車14人前往現場搶救。搜救人員歷經山區崎嶇地形跋涉，於上午7時52分順利接觸到傷者。經初步評估，該名55歲劉姓女子意識模糊，疑似有頭部及身體多處外傷，救護人員立即進行必要的緊急處置。由於事故地點地勢險峻、搬運困難，現場隨即申請空中勤務總隊直升機支援吊掛作業。救援人員於上午8時16分先行將傷者拖拉至相對安全位置，並持續進行生命徵象監測與固定包紮，歷經近兩小時搬運，於10時36分抵達吊掛點。11時19分直升機順利抵達並完成吊掛作業，將傷者送往特搜大隊集結點後，再由長治分隊救護車接駁，緊急轉送高雄義大醫院進一步救治。