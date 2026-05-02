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高雄2026亞洲同志運動會昨（1）日於高雄流行音樂中心海音館開幕，該會首度在高雄舉辦，相較首屆在台北舉辦賽會，本屆運動項目增加至14項之多，涵蓋近年熱門的匹克球，以及沙灘排球、國標舞與排舞賽事，最踴躍的報名項目則以排球、籃球、足球名列前三。本屆賽會自5月1日至5月3日舉辦，主標語為「讓驕傲上場（Play with Pride）」，強調每位運動員都能在賽場上自在展現自我、勇敢挑戰極限。「驕傲榮光、綻放高雄」啟動儀式，由高市府運發局長侯尊堯、亞洲同志運動聯盟主席祈家威、台灣同志運動發展協會理事長賴文偉與大阪Mice副經理Eriko Tateishi共同上台，高舉象徵聖火的彩虹燈束，現場六色彩光與白色霓光閃耀交輝。運發局長侯尊堯表示，高雄作為舉辦城市地主，既是運動競技的舞台，也是實踐多元、包容、尊重與平權價值的國際交流平台。在賽場上，不分性別、年齡與身分，每位選手都能以運動展現自我，透過競技交流增進彼此友誼。我們相信，運動具有跨越語言與文化的力量，能讓不同背景的人們彼此交流、相互理解，也讓高雄與世界緊密相連，攜手開創更美好的未來。主席祁家威表示，本屆賽會籌備歷經千辛萬苦，匯聚14項精彩賽事，加上高雄天氣穩定，預期賽事將進行順利，期許選手能夠締造佳績，同時感謝各界蒞臨共襄盛舉。賽會將於高雄市各主要運動場館舉行，迎接來自多國的選手、教練與隨隊人員。高市府運發局表示，14項運動項目賽事場集中在鳳山運動園區(徑賽、足球、羽球)、苓雅運動園區(籃球、匹克球、健美、國標舞、排舞)兩區域，其餘分布國際游泳池、前鎮區福誠高中(排球、桌球)、鳳山沙灘排球場(沙灘排球)、岡山區超越極限保齡球場、中山網球場等處，歡迎市民朋友把握最後連假假期，到場為選手加油打氣。